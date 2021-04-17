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Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı Kısıtlamayı ihlal eden kardeşine ceza yazılacağını öğrenince arkadaşını tokatladı Polis ekipleri ile gençler arasında gerginlik yaşandı

İHA

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı Kısıtlamayı ihlal eden kardeşine ceza yazılacağını öğrenince arkadaşını tokatladı Polis ekipleri ile gençler arasında gerginlik yaşandı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 genç ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerine uzun süre direnen gençlere yaklaşık 12 bin TL ceza kesildi. Olay yerine gelen bir kişi ise kardeşine ceza yazılacağını duyunca kardeşinin arkadaşını tokatladı.
Olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerini gören 07 APC 064 plakalı otomobilin içerisindeki 4 kişi polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramada otomobil Teomapaşa Mahallesi 2219. Sokak’ta terk edilmiş olarak bulundu. Sokak çevresinde yapılan aramalarda yaya olarak kaçan şahıslardan 2’si bir başka sokak üzerinde yakalandı. 2 şahıs ise kaçarak izini kaybettirdi.

Cezayı duyunca arkadaşına tokat attı
Yapılan incelemede şahısların Ahmet A. (28) ve Mehmet A. (26) olduğu tespit edildi. Yakalanan gençlerin ceza yememek için direnmesi ile polis ekipleri ve geçler arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Gençlerin haber vermesi ile olay yerine Ahmet A.'nın abisi Serdar A. da geldi. Serdar A. polis ekiplerine uzun süre direnerek kardeşine ve arkadaşına ceza yazılmamasını istedi. Kardeşine ceza yazılacağını öğrenen Serdar A. sinirlenerek hıncını kardeşinin arkadaşına tokat atarak çıkardı.

"Ben bu cezayı ödemem”
Gençler zaman zaman basın mensuplarının da üzerine yürüyerek kendilerinin görüntülenmemesini istedi. Polis ekiplerine uzun süre dil döken Mehmet A., polis ekiplerinin ‘sokağa neden çıktın’ sorusuna, “Abi ben oruç tutan bir insanım. Bayılmış olabilirim. Ben polisten neden kaçayım. Ben dışarı çıkmamışım abi. Kaçarsam öldür abi beni ben neden kaçayım. Öldürseniz de ben kendime ceza yazdırmam. Benim bir canım var abi onu alırsınız. Ben bu cezayı ödemem” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Sürücünün kendisi olmadığını iddia etti.
Polis ekiplerinin aracın sürücüsü olarak gördüğü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptığı Ahmet A. ise sürücünün kendisi olmadığını iddia etti. Yunus ekipleri ise şahısla kaçarken göz göze geldiklerini belirterek trafik polislerinden ceza yazılmasını istedi.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yaşananları film izler gibi izlediler
Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, dur ihtarına uymamaktan, kırmızı ışıkta durmamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi. Kiralık olduğu öğrenilen araç ise sahibinin alması için çekici ile otoparka çekildi. Gençler ile polisler arasında yaşanan gerginliği merak eden mahalle sakinleri ise balkonlara ve sokağa dökülerek sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yaşananları film izler gibi izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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