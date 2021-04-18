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Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı

DHA

Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Lara bölgesinde, falezlerin bulunduğu uçurumda çalılara sıkışan kaplumbağayı AKUT gönüllüleri kurtardı. Sık dikenli çalıyla kaplı falezlerden geçip kaplumbağaya ulaşan AKUT üyeleri, kaplumbağayı kurtarıp doğaya bıraktı.
Lara bölgesinde Erdal İnönü Parkı sınırlarında bulunan falezlerin üzerindeki dikenli ve sık çalıyla kaplı noktada mahsur kalan kaplumbağanın sıkıştığını ve hareket edemediğini gören 17 yaşındaki Rana Kaynar'ın ihbarı üzerine  AKUT Antalya Operasyon ekibi sevk edildi. AKUT görevlileri, bölgeyi inceledikten sonra kaplumbağayı kurtarmak için harekete geçti. Fırat Gökalp ve Seçgül Arslan, bellerine ip bağlayıp, boyu 2 metreyi bulan çalıların arasından dikkatle yürüyerek, kaplumbağayı uçurumun kenarında buldu. Kaplumbağayı sırt çantasına koyarak güvenli alana gelen AKUT üyeleri, hayvana su verdi. Kaplumbağa, kurtarılmasının ardından güvenli bir yere götürülerek doğaya salındı.
'ÇOK KORKTUĞU BELLİYDİ'
 AKUT Antalya Operasyon Sorumlusu Mustafa Eskitaş, "Kaplumbağanın sıkıştığı nokta ise uçurumun sıfır noktası, üstelik sık çalıların hakim olduğu alan. Etrafı inceledikten sonra nasıl yol izleyeceğimizin kararını verdik. İki arkadaşımızın güvenliğini alıp çalılıkların üzerinden falezlerin uç noktasına ulaştırdık. Kaplumbağayı burada buldular. Sırt çantalarına koyup güvenle yanımıza getirdiler. Suyunu verdik ve daha güvenli noktaya saldık. Çok korktuğu belliydi, yere bırakır bırakmaz hızla güvenli noktaya ilerledi ve kabuğuna çekildi" diye konuştu.
'YAPTIĞIMIZ İŞ DAĞINIKLIĞI KABUL ETMİYOR'
Kaplumbağaya ilk ulaşan AKUT gönüllüsü Seçgül Arslan ise operasyonun çalılar nedeniyle zor olduğunu anlattı. Arslan, "Çok yorucu bir yoldu. Dikenli ve sık çalılar arasında yürümek çok zor. Üstelik çalıların birçoğunun altı da boşluk, uçurum. Güvenlik iplerimize bağlı olsak da yaptığımız iş dikkat dağınıklığını kabul etmiyor. O nedenle çok dikkatli hareket etmek zorundayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-04-18 11:25:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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