Tütüncü'den spor çağrısı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kadınlara Kepez’in parklarında doğayla iç içe bir ortamda spor yapma imkanı sunuyor. Spor yapan kadınları ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, Kepez’in tüm kadınlarını sağlıklı yaşam için step, aerobik ve pilates kurslarına davet etti.

Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde de sağlıklı yaşam için kadınlara yönelik spor aktivitelerini sürdürüyor. Step, aerobik, pilates gibi spor aktivitelerinin yapıldığı çalışmalarda kadınlar” keyifle hem formda kalıyor, hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Uzman eğitmenler ve diyetisyenler eşliğinde Kepez’in parklarında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hafta içi her gün açık havada düzenlenen spor aktivitelerine katılan hanımlar, güne sağlıklı ve zinde başlıyor. Isınma hareketleri ile başlayan egzersizler, kasların çalıştırıldığı bölgesel hareketler ile devam ediyor. Kepez’in hanımları step, aerobik ve pilates kurslarıyla fazla kilolardan da kurtuluyor. Duruş bozuklukları, bel ve boyun ağrıları gibi rahatsızlıklara yönelik egzersizlerinde yapıldığı aktiviteler soğuma ve esneme hareketleri ile bitiyor.



“Ruh ve beden sağlığı için spor yapalım “

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez’in parklarında spor yapma imkanı bulan kadınları ziyaret etti. Step, aerobik, pilates gibi spor aktivitelerine katılan hanımlara belediyesinin bu hizmetinden memnun olup olmadıklarını sorarak, istek ve talepleri dinledi. Kepez Belediyesi olarak hanımefendilere yönelik çok özel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Onların kendilerini hem mutlu hissetmeleri, hem de hayata sağlıkla tutunmaları bakımından spor yapmaları önemli. Spor yapmanın yanında diyetisyen, hem de spor okullarındaki eğitici, öğretici hanımefendi çalışanlarımız, bu korona günlerinde bahar güneşinin kalplerimizi, gönüllerimizi ısıtmaya başladığı bu vakitte onlar için harika bir çalışma yaptılar. Parklarımızda, bahçelerimizde, mesire alanlarımızda, yeşil alanlarımızda kendimizi iyi hissettiğimiz bütün açık alanlarda hanımefendiler günün belli saatlerinde spor yapıyorlar. Başta DokumaPark, Tek Sarnıç Parkı olmak üzere yapmış olduğumuz bu çalışmaları önümüzdeki süreçte daha da kapsamını genişleterek artıracağız. Ben Kepez’in hanım efendilerini sağlıklı yaşam için kurslarımıza davet ediyorum. Burada hem diyetisyen, hem de çok başarılı spor antrenörlerimiz var. İnsanlar bazı şeyleri yapınca kendini mutlu hissediyor. Onlarından birisi de spor. Hem ruh sağlığımız, hem de beden sağlığımız için spor yapalım” dedi.

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