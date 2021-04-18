Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve 'hocaların hocası' olarak anılan Fahrettin Kök (30), golfün hayatına yön verdiği isimlerden biri. 21 yıl önce babasının önerisi üzerine hem okul harçlığını çıkarmak hem de bir spor dalını öğrenmek için golf ile tanışan Kök, golf sahasında önce atılan topları topladı, ardından 'caddy'lik yaptı. Milli takım oyuncusu ve golf eğitmenliği de yapan Kök, "20'ye yakın kupa ve madalyam var" dedi.

Turizm kenti Antalya, golf turizminde Portekiz ve İspanya'yı takip ediyor. Tamamı uluslararası standartlarda olan, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının 16'sının bulunduğu Antalya'da, yerliyabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet veriliyor. Belek bölgesindeki golf sahalarını kullanan sporcular, memnuniyetlerini dile getirerek, turizme katkıda bulunuyor. 5 yıldızlı tesislerde ağırlanan sporcular hem tatil yapıp hem de golf oynama fırsatı yakalıyor. Antalya, Kuzey Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Amerika'dan golf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen turnuvalara da ev sahipliği yapan kent, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncuları da ağırladı.

Her sezon 560 bin oyunun oynandığı ve ortalama 500 milyon dolarlık döviz girdisinin sağlandığı bu sahalar, yöre halkına ekmek kapısı da oluyor. Kimi okul harçlığını çıkarmak için bu sahalara gelirken kimi ise ailesinin yönlendirmesiyle adım attığı golf sahalarında birer usta oyuncuya dönüşüyor.

21 YIL ÖNCE BAŞLADI

Serik ilçesinde yaşayan Fahrettin Kök, golfün hayatına yön verdiği isimlerden biri. 21 yıl önce babasının önerisi üzerine hem okul harçlığını çıkarmak hem de bir spor dalını öğrenmek için golf sahasına adım attığını belirten Fahrettin Kök, "İlk olarak golf sporcusuna sahada yardımcı olan ve golf malzemelerini taşıyan görevli (caddy) olarak işe başladım. Harçlığımı çıkarmak istiyordum. Sonra golf sporuna merak sardım. Junior Lig'de oynadım ve sonrasında milli takıma seçildim. Balkan Open şampiyonasında 1'inci oldum. 20'ye yakın kupa ve madalyam var" dedi.

Profesyonel olarak bu spordan para kazanmaya başladığını da ifade eden Kök, 15 yıldır hiç sıkılmadan bu işi yaptığını ve artık sporculara ders verdiğini söyledi.

CADDYLİK YAPARAK GEÇİNİYOR

Kök gibi küçük yaşlarda sahalara adıma atan bir diğer sporcu ise Melisa Çelik (22) oldu. 6 yaşında otelde çalışan anne ve babasıyla birlikte gelip gün boyu golf toplarıyla oynayan Çelik, "Belek bölgesine kurulan ilk junior clube kaydettiler. Sonrasında birinciliklerim oldu çok sayıda. Golfü öğrendiğimde de caddylik yapmaya başladım. Sporcular golfü bilen caddy tercih ettikleri için bir adım öne geçtim. Şu anda hayatımı caddylik yaparak sağlıyorum" diye konuştu.

Kök ve Çelik, mesailerinden artan kalan zamanlarda sahada antrenman yapmayı eksik etmiyor. Kök'ün şanslı golf sopası 7 numarayken Çelik'in ise 6 numara.

12 AY BOYUNCA HEM SPOR HEM TATİL

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı ve Maxx Royal Golf Club Genel Müdürü Cahit Şahin, Antalya'daki golf sahalarının uluslararası standartlarda olduğunu ifade etti. Bölgenin 12 ay boyunca hem spora hem de turizme hizmet ettiğini belirten Şahin, sahaların insanların hayatına da dokunduğunu söyledi. Golf sektörünün Türkiye için hala çok yeni olduğunu da anlatan Başkan Şahin şöyle konuştu:

"Golf hocaları, caddyler, golf oynanan tesislerde yiyecek ve içecek servisi yapacak personel gibi yeni ihtiyaçlar çıkardı karşımıza. Burada golfü öğrenen arkadaşlarımızın bir kısmı yurt dışında da eğitimler aldı. Golfçülerin buraya gelip hizmet aldıkları zaman bir sürprizle karşılaşmalarının önüne geçmiş oluyoruz. 1994 yılında 3 sahamız varken bugün 16 oldu."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Golf oynarken detaylar DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-04-18 12:31:01



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