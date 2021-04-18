Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı

DHA

Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve 'hocaların hocası' olarak anılan Fahrettin Kök (30), golfün hayatına yön verdiği isimlerden biri. 21 yıl önce babasının önerisi üzerine hem okul harçlığını çıkarmak hem de bir spor dalını öğrenmek için golf ile tanışan Kök, golf sahasında önce atılan topları topladı, ardından 'caddy'lik yaptı. Milli takım oyuncusu ve golf eğitmenliği de yapan Kök, "20'ye yakın kupa ve madalyam var" dedi. 
Turizm kenti Antalya, golf turizminde Portekiz ve İspanya'yı takip ediyor. Tamamı uluslararası standartlarda olan, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının 16'sının bulunduğu Antalya'da, yerliyabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet veriliyor. Belek bölgesindeki golf sahalarını kullanan sporcular, memnuniyetlerini dile getirerek, turizme katkıda bulunuyor. 5 yıldızlı tesislerde ağırlanan sporcular hem tatil yapıp hem de golf oynama fırsatı yakalıyor. Antalya, Kuzey Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Amerika'dan golf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen turnuvalara da ev sahipliği yapan kent, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncuları da ağırladı.
Her sezon 560 bin oyunun oynandığı ve ortalama 500 milyon dolarlık döviz girdisinin sağlandığı bu sahalar, yöre halkına ekmek kapısı da oluyor. Kimi okul harçlığını çıkarmak için bu sahalara gelirken kimi ise ailesinin yönlendirmesiyle adım attığı golf sahalarında birer usta oyuncuya dönüşüyor.
21 YIL ÖNCE BAŞLADI
Serik ilçesinde yaşayan Fahrettin Kök, golfün hayatına yön verdiği isimlerden biri. 21 yıl önce babasının önerisi üzerine hem okul harçlığını çıkarmak hem de bir spor dalını öğrenmek için golf sahasına adım attığını belirten Fahrettin Kök, "İlk olarak golf sporcusuna sahada yardımcı olan ve golf malzemelerini taşıyan görevli (caddy) olarak işe başladım. Harçlığımı çıkarmak istiyordum. Sonra golf sporuna merak sardım. Junior Lig'de oynadım ve sonrasında milli takıma seçildim. Balkan Open şampiyonasında 1'inci oldum. 20'ye yakın kupa ve madalyam var" dedi.
Profesyonel olarak bu spordan para kazanmaya başladığını da ifade eden Kök, 15 yıldır hiç sıkılmadan bu işi yaptığını ve artık sporculara ders verdiğini söyledi.
CADDYLİK YAPARAK GEÇİNİYOR
Kök gibi küçük yaşlarda sahalara adıma atan bir diğer sporcu ise Melisa Çelik (22) oldu. 6 yaşında otelde çalışan anne ve babasıyla birlikte gelip gün boyu golf toplarıyla oynayan Çelik, "Belek bölgesine kurulan ilk junior clube kaydettiler. Sonrasında birinciliklerim oldu çok sayıda. Golfü öğrendiğimde de caddylik yapmaya başladım. Sporcular golfü bilen caddy tercih ettikleri için bir adım öne geçtim. Şu anda hayatımı caddylik yaparak sağlıyorum" diye konuştu.
Kök ve Çelik, mesailerinden artan kalan zamanlarda sahada antrenman yapmayı eksik etmiyor. Kök'ün şanslı golf sopası 7 numarayken Çelik'in ise 6 numara.
12 AY BOYUNCA HEM SPOR HEM TATİL
Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı ve Maxx Royal Golf Club Genel Müdürü Cahit Şahin, Antalya'daki golf sahalarının uluslararası standartlarda olduğunu ifade etti. Bölgenin 12 ay boyunca hem spora hem de turizme hizmet ettiğini belirten Şahin, sahaların insanların hayatına da dokunduğunu söyledi. Golf sektörünün Türkiye için hala çok yeni olduğunu da anlatan Başkan Şahin şöyle konuştu:
"Golf hocaları, caddyler, golf oynanan tesislerde yiyecek ve içecek servisi yapacak personel gibi yeni ihtiyaçlar çıkardı karşımıza. Burada golfü öğrenen arkadaşlarımızın bir kısmı yurt dışında da eğitimler aldı. Golfçülerin buraya gelip hizmet aldıkları zaman bir sürprizle karşılaşmalarının önüne geçmiş oluyoruz. 1994 yılında 3 sahamız varken bugün 16 oldu."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Açıklamalar 
-Golf oynarken detaylar DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-04-18 12:31:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sema Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi
YEREL HABERLER (Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri ...
Tütüncü'den spor çağrısı
YEREL HABERLER Tütüncü'den spor çağrısı
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık Çavuş üzümü yaprağıyla sarılan balıklar, domates ve kapya biber konularak, meşe odunundan hazırlanan közde pişiriliyor
YEREL HABERLER Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında ...
Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
YEREL HABERLER Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumun kenarında sıkışan kaplumbağayı AKUT kurtardı
Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı
YEREL HABERLER Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli ...
Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz´
YEREL HABERLER 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini ...
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu başladı (2)
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu ...
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi ...
Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı Kısıtlamayı ihlal eden kardeşine ceza yazılacağını öğrenince arkadaşını tokatladı Polis ekipleri ile gençler arasında gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 ...
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu başladı
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu ...
Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü Trafik ışıklarında römorkta bekleyen köpeği uzun uzun sevdi
YEREL HABERLER Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ...
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Hırsızlar ilçeyi susuz bıraktı
YEREL HABERLER Hırsızlar ilçeyi susuz bıraktı
Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist ...
Kumar baskınında mutfak dolabının içinden çıktı Kapağı açan jandarmayı karşısında bulunca şaşkına döndü 17 kişiye toplam 44 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında mutfak dolabının içinden ...
CHP Antalya'da yeni İl Başkanı Nuri Cengiz
YEREL HABERLER CHP Antalya'da yeni İl Başkanı Nuri Cengiz
23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor
Elektrikli bisikletiyle dereye uçan kadın turist ölümden döndü Kadın turist, su dolu dereden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletiyle dereye uçan kadın turist ...
Dev balon balıkları oltaya takıldı Balon balıkları sürücü amatör balıkçıların kamerasına yansıdı Balıkçılar yakaladıkları camgöz cinsi köpek balığı denize bırakıldı
YEREL HABERLER Dev balon balıkları oltaya takıldı Balon balıkları ...