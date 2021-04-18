Kısıtlamadan muaf turistlerin sahil keyfi



Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, sahile gitti. Kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler de denize girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 270,96'ya ulaşan turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahildeki bazı turistler sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, bazıları ise kumların üzerinde uzanarak güneşin tadını çıkardı.

Bu sırada kısıtlamayı ihlal eden bazı kişilerin de sahilde denize girdiği görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise sezon öncesinde sahilde çalışmalarını sürdürdü. Kavşaklarda uygulama yapan polis ekipleri ise durdurdukları araçlardakilerin sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN

2021-04-18 13:49:01



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