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Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol Kulübü´nü 2-1 yendi

DHA

Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol Kulübü´nü 2-1 yendi


Şalvarspor ilk maçında galipMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda 2004 yılında `Şalvarspor´ olarak kurulan Karadeniz Ereğli Belediyespor ilk maçında Kocaeli Futbol Kulübü´nü 2-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.
Antalya´nın Manavgat ilçesinde dün başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, bugün C ve D grubundaki maçlarla devam ediyor. Günün ilk maçında D grubu ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Kocaeli Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu sahasında oynanan maçta karşılaşmanın hemen başında rakip futbolcuyla çarpışan Karadeniz Ereğli Belediyesorlu futbolcu Berfin Yılmaz´ın başında açılma oldu. Başı sarılarak oyuna devam eden Berfin Yılmaz, takımının kazandığı bir serbest vuruşta topu filelere gönderdi; 1-0. Golün ardından beraberlik için bastıran Kocaeli Futbol takımı oyuncuları aradıkları golü Merve´yle buldu: 1-1. Maçın ilk yarısında 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarasında her iki takımın oyuncuları da rakip kalede gol aradı. Gelişen bir Karadeniz Ereğli Belediyespor atağında Dilara Sürül maçın skorunu ilan etti: 2-1.
Maçın tamamlanmasının ardından Karadeniz Ereğli Belediyespor´lu futbolcular, doğum günü olan Berfin Yılmaz´ı kutladı.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Ömer Faruk Varlık, federasyona ve sponsorlara teşekkür etti. Uzun bir aradan sonra futbolcuların yeniden sahada olduğunu belirten Varlık, "Burada belki de en küçük yaş ortalamasına sahip bir takımız. Son 11,5 aydır güzel çalıştık ve bunun semeresini de burada güzel bir oyun ortaya koyarak aldığımızı düşünüyorum" dedi.
Takımının Türkiye´de `Şalvarspor´ olarak bilindiğini belirten teknik direktör Varlık, "Bu takım 2004 yılında Şalvarspor diye kurulmuştu. Bugün Şalvarspor´un sayesinde bu genç kızlarımız buralara kadar geldi. Çok güzel bir oluşum içerisindeler" diye konuştu.
Futbolcu Berfin Yılmaz ise, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir aydan beri çalışıyorduk. İlk maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Zaten çok iyi çalışıyorduk. Sonuçtan memnunum" şeklinde konuştu.
Başından aldığı darbenin çok önemli olmadığını aktaran Berfin Yılmaz, "Doğum günümde attığım golü tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İKİNCİ MAÇI
Günün ikinci maçında D grubu ekiplerinden Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu sahasında oynanan karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım forvetlerinin gol atma başarısı gösteremediği karşılaşma 0-0 sona erdi. Maçın ardından açıklama yapan Kayseri Gençlerbirliği teknik direktörü Sercan Erdoğan, lige bu sene ilk defa katıldıklarını belirterek, "Karşılaşma oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Her 2 takımı da kutluyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü maçından görüntüler
Berfin Yılmaz´ı arkadaşlarının kutlaması
RÖP 1: Berfin Yılmaz
RÖP 2: Ömer Faruk Varlık
- Konak Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği maçından görüntüler
RÖP: Sercan Erdoğan18.04.2021 Haber Kodu : 210418115
18.04.2021 Haber Kodu : 210418120DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-18 19:13:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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