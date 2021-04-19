(Özel) Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar sokak lambası oldu Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar sokak lambası oldu Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi

İHA

(Özel) Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar sokak lambası oldu Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediyenin atölyesinde eğitim alan engelli bireylerin işlediği renk renk su kabağı lambaları, sokağı ışıl ışıl aydınlattı. Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Yaklaşık 2 bin engelli birey kaydı bulunan Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki atölyede el sanatları öğretmeni eşliğinde, yağlı boya, filografi, ipek kozası, çini, çömlek, ahşap boyama, ebru sanatı gibi birçok alanda da kurslar yer alıyor.

Kabaklar sokak lambasına dönüştü
Çalışmalar kapsamında yaklaşık 300 yıldır ilçenin yerli halkı tarafından verilen şekillerle günlük ev eşyası olarak kullanılan, Alanya'ya gelen turistlere, üzerine yapılan oyma ve kakma işlemleriyle süs eşyası olarak satılan su kabağının aydınlatma olarak kullanılması için proje geliştirildi. Atölyede 20 engelli birey tarafından 650 kabağın süslemesiyle başlayan proje, 1650 kabakla devam ederek Kabak Sokağı'na dönüştü. Bu projeyle özel düzenekle sokağın üst tarafına yerleştirilen ve içlerine aydınlatma konulan kabaklar sayesinde Hükümet Caddesi’nde bulunan sokak ışıl ışıl aydınlatıldı. Sokak, yerli ve yabancı birçok turist için cazibe noktası haline gelirken fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

“Fotoğraf tutkunlarının cazibe noktası oldu”
Engelsiz Sanat Atölyesi el sanatları öğretmeni Ayşegül Macar Koçak (40), engelli bireylerle çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Koçak, “Yürüttüğümüz faaliyetler arasında su kabağı da var. Gerçekten burada çok büyük bir emekle 2019 yılında 650 kabağı sergiledik. Devamında 1650 kabakla sokağımız genişlettik. Farklı engelli grubundaki arkadaşlarımızla bu faaliyeti yürütüyoruz. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, tasarım sokaklarına çok önem veriyor. Dolasıyla bu projenin de engelli bireylerle yürütülmesini istedi. Bizde projeye başladığımızda onların sosyal ve entegrasyon uyumunu sağlamaları için ön hazırlıklarımızı yaptık. Her bir engelli bireyi farklı bir sanat alanında geliştirdik. Kabağın işlenmesi, çizimi, boyanması ve boncuk takılması gibi çalışmaların farklı alanlarında öğrencilerimizi geliştirdik. Sonuç olarak ortaya çok güzel bir proje çıktı. Bu sokak Alanya’nın turizm memleketi olmasından dolayı gelen misafirlerimizin, yerli halkımızın fotoğraf çektiği noktası haline geldi ve cazibe noktası oldu. Biz bu durumdan çok memnunuz ve kaldığımız yerden projemize devam edeceğiz” dedi.

“Projeyi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz”
Sokağın oluşmasında emek verenlerden, yaklaşık 16 yıl önce yüksekten düşme sonucu omurilik felci olan Baykal Görgülü (44), bu projenin bir parçası olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Görgülü, “Alanya Belediyemizin başlatmış olduğu bu projeyi atölyemizde birçok engelli kardeşimizle icra ediyoruz. Çalışlarımız sürüyor ve projeyi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Engelleri kaldırmak sizin elinizde”
Sokağın hazırlanma sürecinde çalışan ve doğuştan zeka geriliği (Mental retardasyon) olan İlter Tuğrul Çekuç (23), yaklaşık 3 yıldır bu merkezdeki atölyede çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Çekuç, “Ayşe hocamızla bu faaliyetleri yürütüyoruz ve kendisini çok seviyorum. Burada hem sohbet ediyoruz hem de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. El sanatlarıyla ilgili de bir çok çalışmamız var. Burada her şey var. ‘Engeller hayata engelsiz bakınca güzel’, engelli arkadaşlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; engelleri kaldırmak sizin elinizde” ifadelerini kullandı.

“Burada herhangi bir ücret alınmıyor”
Kabak projesinde çalışan engelli Kaan Erol ise şunları söyledi: “Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 4 senedir geliyorum. Burada kabak çalışmaları yapıyoruz. Diğer engelli arkadaşlarımı da buraya bekliyorum. Burada herhangi bir ücret alınmıyor. Yaptığınız çalışmalardan da ücret elde edebiliyoruz. Güzel bir iş kapısıdır bu atölye”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı; 24 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 ...
Kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı İki grubun kısıtlama saatindeki kavgasında 4 kişi yaralandı Yaralılarla birlikte toplam 6 kişiye 24 bin TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza ...
Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu maçlarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu ...
Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu Yaşlı kadını jandarma ekipleri sırtında taşıyarak dağdan indirdi
YEREL HABERLER Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer ...
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda ...
Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol Kulübü´nü 2-1 yendi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor, ilk maçında Kocaeli Futbol ...
Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla kavuştu
YEREL HABERLER Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla ...
Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu Markette çaldırdığı telefonu 500 metre ileride bulundu
YEREL HABERLER Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından ...
Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim Polis, kısıtlamayı suiistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik pasaport ve ikamet sorgulaması yaptı Kentte termometreler 32 dereceyi gösterirken, sahilde de turist yoğunluğunun oluştuğu göze çarptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü ...
Radar polis memuru iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdi
YEREL HABERLER Radar polis memuru iftar kumanyasını sokak ...
Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
YEREL HABERLER İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü ...
Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere "Ben iyiyim" diyen adam ölü bulundu Adamın yalnız yaşadığı dükkanının kapısında ise ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ yazılı not bulundu
YEREL HABERLER Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere ...
Kısıtlamadan muaf turistlerin sahil keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistlerin sahil keyfi
Antalyaspor'da Hatayspor maçı öncesi 6 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Hatayspor maçı öncesi 6 eksik
17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
YEREL HABERLER 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin ...
Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları Antalya’da 17 gün sonra cesedi bulunan hemşirenin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ...
Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli olup, madalyalar kazandı
YEREL HABERLER Okul harçlığını çıkarmak için başladığı golfte milli ...
(Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sema Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi
YEREL HABERLER (Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri ...
Tütüncü'den spor çağrısı
YEREL HABERLER Tütüncü'den spor çağrısı
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık Çavuş üzümü yaprağıyla sarılan balıklar, domates ve kapya biber konularak, meşe odunundan hazırlanan közde pişiriliyor
YEREL HABERLER Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında ...
Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
YEREL HABERLER Gülveren kura çekimine covid ertelemesi
Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak