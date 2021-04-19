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Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede

DHA

Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta ilk maçlar tamamlandı. Oynanan 8 maçta fileler 41 defa havalandırılırken, Fatih Vatan Spor'lu Zelal Baturay, eski takımı Amed Sportif Faaliyetler'e attığı 3 golle, kraliçelik yarışının zirvesinde yer aldı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 16 takımın yer aldığı 4 grupta ilk karşılaşmalar tamamlandı. Maçlar koronavirüs salgını nedeniyle azami sağlık tedbirleri alınarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de takip etti.
41 GOL ATILDI
Toplam 41 golün atıldığı ilk maçlar sonucunda en farklı galibiyeti Amed Sportif Faaliyetler'i 8-0 mağlup eden Fatih Vatanspor alırken, Beşiktaş İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile Fomget Gençlik ve Spor Kireçburnu karşılaşmaları 9'ar golle en gollü maçlar oldu. Beşiktaşlı futbolcular oynadıkları İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçında kazandıkları 2 penaltıyı da gole çeviremedi. İlk maçlar sonucunda Konak Belediye Spor ile Kayseri Gençler Birliği arasında oynanan maçta taraflar gol atma başarısı gösteremedi.
ESKİ TAKIMINA 3 GOL
Gruplarda ilk maçların tamamlanmasının ardından gol kraliçeliği yarışında Fatih Vatanspor'dan Zelal Baturay 3 golle zirvede yeraldı. Zelal Baturay, 3 golü de eski takımı Amed Sportif Faaliyetler'e karşı attı. Zelal Baturay'ın ardından en çok gol atan diğer oyuncular 2'şer golle Beşiktaş'tan Esra Erol, Yağmur Uraz, Arzu Karabulut; Fomget Gençlik ve Spor'dan Tuğba Karataş ve Remziye Bakır'la ALG Spor'dan Ebru Topçu oldu.
TOPLU SONUÇLAR
Gruplarda oynanan ilk maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu'nda, Beşiktaş İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor 8-1; Fatih Vatan Spor Amed Sportif Faaliyetler 8-0; B Grubu'nda Adana İdmanyurduspor Hakkarigücü Spor 2-1; Ataşehir Belediye Spor 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü 1-1; C Grubu'nda ALG Spor Dudullu 7-0; Fomget Gençlik ve Spor Kireçburnu 6-3; D Grubu'nda Konak Belediye Spor Kayseri Gençler Birliği 0-0; Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 2-1.
D-SMART'TAN YAYINLANACAK
Turkcell Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda grup mücadeleleri ikinci ve üçüncü maçlarla tamamlanacak. A ve B gruplarında ikinci maçlar 20 Nisan'da, üçüncü maçlar 23 Nisan'da; C ve D gruplarında ikinci maçlar 21 Nisan'da, üçüncü maçlar ise 24 Nisan'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final mücadelelerinden itibaren turnuvanın kalan maçları D-Smart'tan naklen yayınlanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Zelal Baturay'ın attığı gol
Fomget Gençlik ve Spor Kireçburnu maçından goller
ALG Spor Dudullu maçından goller
Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kocaeli Bayan Futbol Kulübü maçından gol
Beşiktaş İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçından goller
Zelal Baturay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-19 10:49:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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