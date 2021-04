Antalya OSB Teknik Koleji ön kayıtları başladı

Antalya OSB Teknik Koleji’nde, tadilat, modernizasyon, yeni bina yapımı, makineteçhizat tedariki, idari yapılanma ve eğitim kadrosunun şekillenmesi ile ilgili süreçlerde önemli mesafeler kat edildi. Başkan Bahar Haziran ayında okuldaki tüm imalatların tamamlanacağını belirtirken, Türkiye’nin en iyisi olacak okuldaki sınırlı sayıdaki kontenjan için ön kayıtların başladığını açıkladı.



Antalya’nın tam burslu, ücretsiz özel mesleki eğitim veren okulu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde devam eden yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Merkezi derslik ile 4 farklı atölye binasındaki tadilat ve modernizasyon işleri yüzde 75 oranında tamamlanırken, uluslararası standartlardaki çok amaçlı kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahadaki tüm imalatlar aylar öncesinde bitirilip kullanıma hazır hale getirildi.



Son teknoloji atölyeler

Derslik ve atölyelerde kullanılacak makine ve ekipmanların temin ve tedariki ile ilgili çalışmalar da tadilat ve modernizasyon çalışmaları ile eş zamanlı olarak yürütüldü. Bölge sanayicilerinden oluşan Antalya OSB Eğitim Komisyonu, mesleki eğitim atölyelerinde kullanılacak makine ve ekipmanı, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda belirleyip tedarik sürecini başlattı. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ile Metal Teknolojisi Alanı atölyelerinde kullanılacak 21 makine ve ekipmanı için 5 milyon TL’lik bir yatırım yapılırken, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı atölyeleri için de benzer büyüklükte bir yatırım planlandığı ve tüm atölyelerde son teknoloji cihazlar ile eğitim verileceği belirtildi.



Vakıf kuruldu

Kolejdeki tüm süreçlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, gençlerin eğitimine yönelik tüm planlamanın mükemmellik ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine temellendirildiğini aktaran Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bir diğer yandan da okulun idari yapılanması ile ilgili süreçlerde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi. Organize sanayi bölgelerindeki eğitim kurumlarının bir vakıf marifetiyle sevk ve idare edildiğini belirten Bahar, “Öncelikle Teknik Kolejimizin sevk ve idarisinin sağlanması amacıyla bir vakıf kurduk. Antalya OSB Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruluş kararı, 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölge Yönetim Kurulu her dönem vakfın yönetiminde daimi olarak yer alacak ancak idari kadro bununla sınırlandırılmayıp, Yönetim Kurulu dışındaki sanayicilerimizin de Vakıf yönetiminde yer alması, deneyimlerini ve güçlerini Vakfımız marifetiyle okulumuza ve gençlerimize aktarması sağlanacaktır. Tadilat, tedarik ve idari yapılanmayla birlikte eğitim kadromuz da yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. Tüm Türkiye’den çok sayıda meslek öğretmeni ile görüşmeler yapılmış, en iyileri ile anlaşma noktası gelinmiştir. Haziran ayı itibariyle tüm imalatları tamamlayıp okulumuzu 20212022 eğitimöğretim dönemine hazır hale getireceğiz” dedi.



Ön kayıklar başladı

Fiziki alanları, makine ve ekipmanları, eğitim vizyonu ve öğrencilere sağlanacak diğer tüm imkanlar göz önüne alındığında, Türkiye’de örneği olmayan bir okulu Antalya’ya kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Ali Bahar, “Bölge yönetimi olarak 6 yıldır görevdeyiz, bu okul bizlerin 6 yıllık rüyasıydı. Okulun, Bölgeye devredildiği haberini aldığımızda döktüğümüz mutluluk gözyaşlarına, dostlarımız şahitlik etmiştir. Biz bu okulu alın terimizle, gözyaşlarımızla, gençlerimize duyduğumuz güven, Antalya sevdamız ve vatan aşkımız ile harmanlayarak yeniden yapılandırıyoruz. Bir okuldan ziyade, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir eser ortaya çıkarma gayesi ile hareket ediyoruz. Bina yapmak çok kolay, önemli olan o binanın içindeki akıl ve duygudur. Hiçbir zaman başkancılık oynamadık, dolayısıyla da bu okul şahsımın ya da yönetimimizin eseri değildir. Bu okul, sanayicisinden çalışanına 17 bin kişilik Antalya OSB ailesinin eseridir. Orada eğitim görecek gençlerimizi geleceğe, bu 17 bin kişilik Antalya OSB ailesi hazırlayacaktır. 17 bin kişinin elleri, gençlerimizin daima omzundadır. Onlara sadece mezun edene kadar değil, ayaklarının üstüne durmayı öğrenene kadar her zaman her alanda destek olacak, Antalya’mızı ve sanayi sektörünü birlikte büyüteceğiz. Bu büyük ailenin içerisinde yer almak isteyen gençlerimize tavsiyem, ellerini çabuk tutmalarıdır. Ön kayıtlarımız başlamıştır ve sadece 240 kişilik kontenjan bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

