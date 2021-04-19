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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki

DHA

Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki


"Bu proje, iğrenç ve adil değil"Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, 'iğrenç ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Avrupa Süper Lig projesinin adil olmadığını belirten Podolski, "Bugün çılgın haberlerle uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes içindir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca formasını giydiğim kulüpleri bu projede görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan Arsenal ve Inter'in formalarını giymişti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-04-19 12:47:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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