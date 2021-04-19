Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)

BABASINI VURUP, İNTİHAR ETMİŞ
Antalya'da Osman P. ile oğlu Seyit Ali P.'nin evde ölü bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğulun iki gün önce para nedeniyle tartıştığı, dün gece de aynı nedenden tartışma çıktığını değerlendiren polis, Seyit Ali P.'nin kendisine bıçakla saldıran babasını göğsünden tüfekle vurduğunu, ardından doğalgazı açarak yaşamına son verdiğini belirledi.
ANNE İLE 2 KIZININ FERYADI YÜREK BURKTU
Acı haberi alıp eve gelen Gülten P. ile 2 kızı, sinir krizi geçirdi. Gülten P., "Babası 'Seyid oğlum' diye severdi. Ben şimdi nasıl dayanacağım bu acıya, bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında ise iki kız kardeş cenaze aracına sarılarak, "Gardaşım uyan" diye feryat etti. Babaoğulun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-04-19 13:52:03
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