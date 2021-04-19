Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı

DHA

Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesindeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemine karşı yapılan itiraz reddedildi. Yıkım kararı kesinleşen arenanın bulunduğu 39 bin 958 metrekarelik tarım arazisinin Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi ise Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca uygun görüldü. Gösteri merkezinin kaldırılmasını isteyen arazi sahibi, bu kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterilerini bir dönem Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. 2008'de 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri gündeme geldikten sonra Anadolu Ateşi'nin gösterileri durduruldu. Bunun üzerine o günkü adıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın  bölgede kiralanan alanda 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle Aspendos Arena kuruldu.
ARAZİ SAHİBİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Anadolu Ateşi'nin dans gösterilerinin yapıldığı Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena'nın yıkımı doğrultusunda 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurul kararına istinaden geçici gösteri tesisinin tahliye edilerek tarım alanı haline getirilmesi için mülkiyet sahibi Hüseyin Avni Aykol adına, kiracı şirket Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'ne, 8 Kasım tarihli ihtarname çekildi. İhtarnamede, geçici gösteri merkezinin müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği ve bu karar uyarınca tesisin kaldırılması istendi.
YIKIM KARARI VE PARA CEZASI
Sonraki süreçte ise şirket, arazi sahibi ve Serik Belediyesi arasında hukuki süreç başladı. En son, 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı içindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde Serik Belediyesi ekipleri 15 Ekim 2019'da denetim yaptı. Denetimde imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine, 30 gün içinde ruhsatlı hale getirilmesi, getirilmediği takdirde belediye ekiplerince yıkılarak tahakkuk edecek yıkım bedelinin de ilgili şirketten tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İmar Kanunu kapsamında 29 bin 875 TL ve 62 bin 565 TL olmak üzere toplam 92 bin 440 TL idari cezası verildi.
MAHKEMEYE İTİRAZ
Şirket, yıkım kararı ve idari para cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Gösteri Merkezi'nin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 1 Mayıs 2008 tarihli kararıyla verilen izinle yapıldığı, yapının 27 Ağustos 2010 tarihli Kültür Girişim Belgesi bulunduğu gibi gerekçeler sunuldu. 4 bin 500 kişilik açık seyirci tribünü, 1300 metrekare sahne, 40'ar metrekareden dört satış ünitesi, yeme-içme mekanları, VIP salonu, yönetim ofisleri, portatif tuvaletler, prefabrik yönetim ofisleri, 130 araçlık otoparktan oluşan toplam yapılaşma alanı 4 bin 500 metrekare civarı belirlendi. Mahkeme, 23 Eylül 2020 tarihli kararında idari para cezasının 29 bin 875 TL'lik kısmını iptal ederken, yıkım kararı ve 62 bin 565 TL'lik kısmıyla ilgili itirazları ise reddetti.
İSTİNAFA İTİRAZ
Şirket, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazda, mahkeme kararının usule ve yasaya açıkça aykırı olduğu belirtilerek, bozulması istendi. Bilirkişi raporunun objektif olmadığı, maddi hatalar, hatalı hukuksal değerlendirmeler ve hükme esas alınabilir nitelikte olmadığı, bilirkişi raporuna karşı sunulan uzman görüşünün mahkemece dikkate alınmadığı belirtildi.
'TÜRKİYE'NİN TANITIM ELÇİSİ'
Bilirkişi raporunda parselin tarım alanı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmadığı da kaydedilen itirazda, geçici yapının kaldırılması konusunda karar alma yetkisinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda olduğu savunuldu. Hukuka açıkça aykırı olduğu savunulan kararın, telafisi zor ve imkansız zarara yol açacağı belirtilerek, "Bu ülke, bölge ekonomisine olduğu gibi kültüre ve sanata, ülke tanıtımına ve hiçbir destek almaksızın kendi çaba ve emekleriyle on yıllarca çalışarak edinilen bütün varlığını Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nin kurulmasına vakfeden Türkiye'nin tanıtım elçisi, haklı gururu Anadolu Ateşi'ne yarattığı kamu yararın geri dönülemez biçimde ortadan kaldıracaktır" denildi. Konya'daki üst mahkeme, bu itirazı reddetti.
BELEDİYE MÜHÜRLEDİ, MAHKEME ONAYLADI
Ayrıca Serik Belediyesi'nce 15 Eylül 2019'da düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı kapsamında, gösteri merkezinin mühürlenmesi de kararlaştırıldı. Bu karara karşı açılan davaya bakan Antalya 5'inci İdare Mahkemesi, 17 Kasım 2020'de işlemin iptalini isteyen şirketin itirazını reddetti.
ÜST MAHKEME DE İTİRAZI REDDETTİ
Şirket bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. Üst mahkeme, Antalya 5'nci İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmenin durdurulmasını gerektirecek koşulların gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varıldığından yürütmenin durdurulması talebinin reddine ve tebligatın tamamlanmasına kesin olmak üzere 21 Ocak 2021 tarihinde karar verdi.
TARIM ARAZİSİNDEN ÇIKARTILDI
Diğer yandan, Hüseyin Avni Aykol, sahibi olduğu arazinin tarım arazisi kapsamından çıkartıldığı yönündeki duyum üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi talebinde bulundu. Aykol'un talebi üzerine 30 Mart'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden verilen yanıt şöyle:
"Belkıs Mahallesi 114 ada 8 parseldeki taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gösteri Merkezi Amaçlı imar planına esas kurum görüşümüz talep edilmiştir. Söz konusu müracaata istinaden müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından taşınmaz üzerinde teknik etüt yapılmış olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan mevzuat hükümlerine göre müracaat Toprak Koruma Kuruluna alınmış ve taşınmazın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmüştür. Tarım dışı kullanım talebi nihai karar verilmek üzere bakanlığımıza iletilecektir."
Antalya Toprak Koruma Kurulu kararında ise, 20842 hektar Sulu Mutlak Tarım Arazisi ile 19116 hektar Sulu Dikim Tarım Arazisi olmak üzere söz konusu taşınmazda toplam 39958 hektar (39 bin 958 metrekare) alanın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi oy çokluğuyla uygun görüldü. Geçici olarak kiraya verdiği arazisinin boşaltılmasını isteyen Aykol ise bu karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, arazisinin tarım alanı olduğunu, boşaltılması halinde tarımsal faaliyetler yapmak istediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-19 15:31:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:"15 yıldır balon balığı popülasyonunun artışı devam ediyor" " Balon balığını yiyen başka bir tür olmayınca sayısı hızla artıyor" "İleride bu balıklarla ilgili Akdeniz, bir denge kuracaktır"
YEREL HABERLER Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. ...
Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: “Sokakta turist kalmadı”
YEREL HABERLER Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: ...
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarları delik deşik edildi
YEREL HABERLER Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak ...
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı Yüzü şişip gözleri kapanan çoban tanınmayacak hale geldi, arı sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına ...
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
YEREL HABERLER Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim uyan" Antalya’da baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedeni bulundu İlk bilgilere göre oğlu önce babasını öldürdü sonra piknik tüpü ile intihar etti Olay yerine gelen kardeşleri ve anne ise sinir krizleri geçirdi Kardeşinin ve babasının cenazesini göndermek istemeyen kardeşlerin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim ...
Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Antalya'da denetim ve uyarılara rağmen korkutan yoğunluk Evde sıkılıp dışarı çıkan vatandaş: "Dışarıda ölmezsem evin içinde öleceğim" İkindi namazından sonra eve gideceğim ama yarın yine çıkacağım, evde sıkılıyorum"
YEREL HABERLER Antalya'da denetim ve uyarılara rağmen korkutan ...
Yükseliş’te kirlilik gitti park geldi
YEREL HABERLER Yükseliş’te kirlilik gitti park geldi
Alanya Belediyesi ekiplerine uygulamalı yangın eğitimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi ekiplerine uygulamalı yangın ...
Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Tuğla yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
YEREL HABERLER Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
Alanya’da küçük yaşta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da küçük yaşta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf ...
Tuğla yüklü kamyonun freni patladı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü kamyonun freni patladı: 4 yaralı
Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
YEREL HABERLER Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
Antalyaspor, Hatayspor'u deplasmanda tarihinde ilk kez yenmek hedefinde
YEREL HABERLER Antalyaspor, Hatayspor'u deplasmanda tarihinde ilk ...
(Özel) Otomobil itip, yüzerek antrenman yapan Eda, Avrupa'da altın hedefliyor
YEREL HABERLER (Özel) Otomobil itip, yüzerek antrenman yapan Eda, ...
Apartmanın çatı katında kumar partisi pahalıya patladı 6 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 28 bin 830 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Apartmanın çatı katında kumar partisi pahalıya ...
Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 301,65’e yükseldi
YEREL HABERLER Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı ...
Profesörden '5 yıl mobbing'e uğradım' şikayeti
YEREL HABERLER Profesörden '5 yıl mobbing'e uğradım' şikayeti
Şampiyondan zafer pozu
YEREL HABERLER Şampiyondan zafer pozu
Baba- oğul evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Baba- oğul evlerinde ölü bulundu