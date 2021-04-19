Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesindeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemine karşı yapılan itiraz reddedildi. Yıkım kararı kesinleşen arenanın bulunduğu 39 bin 958 metrekarelik tarım arazisinin Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi ise Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca uygun görüldü. Gösteri merkezinin kaldırılmasını isteyen arazi sahibi, bu kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterilerini bir dönem Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. 2008'de 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri gündeme geldikten sonra Anadolu Ateşi'nin gösterileri durduruldu. Bunun üzerine o günkü adıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın bölgede kiralanan alanda 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle Aspendos Arena kuruldu.

ARAZİ SAHİBİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Anadolu Ateşi'nin dans gösterilerinin yapıldığı Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena'nın yıkımı doğrultusunda 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurul kararına istinaden geçici gösteri tesisinin tahliye edilerek tarım alanı haline getirilmesi için mülkiyet sahibi Hüseyin Avni Aykol adına, kiracı şirket Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'ne, 8 Kasım tarihli ihtarname çekildi. İhtarnamede, geçici gösteri merkezinin müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği ve bu karar uyarınca tesisin kaldırılması istendi.

YIKIM KARARI VE PARA CEZASI

Sonraki süreçte ise şirket, arazi sahibi ve Serik Belediyesi arasında hukuki süreç başladı. En son, 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı içindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde Serik Belediyesi ekipleri 15 Ekim 2019'da denetim yaptı. Denetimde imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine, 30 gün içinde ruhsatlı hale getirilmesi, getirilmediği takdirde belediye ekiplerince yıkılarak tahakkuk edecek yıkım bedelinin de ilgili şirketten tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İmar Kanunu kapsamında 29 bin 875 TL ve 62 bin 565 TL olmak üzere toplam 92 bin 440 TL idari cezası verildi.

MAHKEMEYE İTİRAZ

Şirket, yıkım kararı ve idari para cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Gösteri Merkezi'nin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 1 Mayıs 2008 tarihli kararıyla verilen izinle yapıldığı, yapının 27 Ağustos 2010 tarihli Kültür Girişim Belgesi bulunduğu gibi gerekçeler sunuldu. 4 bin 500 kişilik açık seyirci tribünü, 1300 metrekare sahne, 40'ar metrekareden dört satış ünitesi, yeme-içme mekanları, VIP salonu, yönetim ofisleri, portatif tuvaletler, prefabrik yönetim ofisleri, 130 araçlık otoparktan oluşan toplam yapılaşma alanı 4 bin 500 metrekare civarı belirlendi. Mahkeme, 23 Eylül 2020 tarihli kararında idari para cezasının 29 bin 875 TL'lik kısmını iptal ederken, yıkım kararı ve 62 bin 565 TL'lik kısmıyla ilgili itirazları ise reddetti.

İSTİNAFA İTİRAZ

Şirket, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazda, mahkeme kararının usule ve yasaya açıkça aykırı olduğu belirtilerek, bozulması istendi. Bilirkişi raporunun objektif olmadığı, maddi hatalar, hatalı hukuksal değerlendirmeler ve hükme esas alınabilir nitelikte olmadığı, bilirkişi raporuna karşı sunulan uzman görüşünün mahkemece dikkate alınmadığı belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN TANITIM ELÇİSİ'

Bilirkişi raporunda parselin tarım alanı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmadığı da kaydedilen itirazda, geçici yapının kaldırılması konusunda karar alma yetkisinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda olduğu savunuldu. Hukuka açıkça aykırı olduğu savunulan kararın, telafisi zor ve imkansız zarara yol açacağı belirtilerek, "Bu ülke, bölge ekonomisine olduğu gibi kültüre ve sanata, ülke tanıtımına ve hiçbir destek almaksızın kendi çaba ve emekleriyle on yıllarca çalışarak edinilen bütün varlığını Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nin kurulmasına vakfeden Türkiye'nin tanıtım elçisi, haklı gururu Anadolu Ateşi'ne yarattığı kamu yararın geri dönülemez biçimde ortadan kaldıracaktır" denildi. Konya'daki üst mahkeme, bu itirazı reddetti.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ, MAHKEME ONAYLADI

Ayrıca Serik Belediyesi'nce 15 Eylül 2019'da düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı kapsamında, gösteri merkezinin mühürlenmesi de kararlaştırıldı. Bu karara karşı açılan davaya bakan Antalya 5'inci İdare Mahkemesi, 17 Kasım 2020'de işlemin iptalini isteyen şirketin itirazını reddetti.

ÜST MAHKEME DE İTİRAZI REDDETTİ

Şirket bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. Üst mahkeme, Antalya 5'nci İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmenin durdurulmasını gerektirecek koşulların gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varıldığından yürütmenin durdurulması talebinin reddine ve tebligatın tamamlanmasına kesin olmak üzere 21 Ocak 2021 tarihinde karar verdi.

TARIM ARAZİSİNDEN ÇIKARTILDI

Diğer yandan, Hüseyin Avni Aykol, sahibi olduğu arazinin tarım arazisi kapsamından çıkartıldığı yönündeki duyum üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi talebinde bulundu. Aykol'un talebi üzerine 30 Mart'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden verilen yanıt şöyle:

"Belkıs Mahallesi 114 ada 8 parseldeki taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gösteri Merkezi Amaçlı imar planına esas kurum görüşümüz talep edilmiştir. Söz konusu müracaata istinaden müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından taşınmaz üzerinde teknik etüt yapılmış olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan mevzuat hükümlerine göre müracaat Toprak Koruma Kuruluna alınmış ve taşınmazın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmüştür. Tarım dışı kullanım talebi nihai karar verilmek üzere bakanlığımıza iletilecektir."

Antalya Toprak Koruma Kurulu kararında ise, 20842 hektar Sulu Mutlak Tarım Arazisi ile 19116 hektar Sulu Dikim Tarım Arazisi olmak üzere söz konusu taşınmazda toplam 39958 hektar (39 bin 958 metrekare) alanın Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanım talebi oy çokluğuyla uygun görüldü. Geçici olarak kiraya verdiği arazisinin boşaltılmasını isteyen Aykol ise bu karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, arazisinin tarım alanı olduğunu, boşaltılması halinde tarımsal faaliyetler yapmak istediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-04-19 15:31:24



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