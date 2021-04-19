Kepez Santral’de 472 hak sahibi daha dairelerine kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, KepezSantral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımı tamamlanan 472 daire daha törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törene online bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Pandemi, ekonomik kriz gibi bahaneler üretmeden, ‘Biz birlikte yaparız’ dedik ve dediğimiz yaptık. Tüm hak sahibi vatandaşlarımız etap etap evlerine kavuşacak. Çünkü size bu sözü verdim” dedi

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi KepezSantral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 472 daire daha hak sahiplerine teslim edildi. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, online olarak katıldı. Törende, sembolik olarak 9 hak sahibine evlerinin anahtarları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Cem Oğuz tarafından verildi. Evlerine kavuşan hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı.



İnşatları yeniden başlattık

Törene online bağlanarak bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Biliyorum yıllarca bugünü beklediniz. En son, büyük umutlarla 2015 yılında sizlerle imzalanan protokolle mutlu oldunuz. Ama 31 Mart 2019’da sizlere teslim edilmesi gereken evlerinize maalesef kavuşamadınız. İnşaatlar durdu, kira desteği kesildi, umudunuz üzüntüye döndü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğumda, sizlere seçim öncesi verdiğim söz gereği hemen bu konuda çalışmaya başladık. Duran projeyi yeniden başlatmak için Ankara’ya gitmek, resmi makamlarla, bakanlıklarla görüşmek, çözüm önerilerimizi anlatmak dahil her şeyi yaptık. Bütün bunların sonucunda inşaatları yeniden başlattık. Hızla devam eden projede biz göreve geldikten yaklaşık bir yıl kadar sonra 460 hak sahibi vatandaşımıza dairelerini teslim ettik.”



Bahaneler üretmedik

İkinci anahtar teslim törenini düzenlediklerini belirten Başkan Böcek, “Bugün 472 hak sahibine daha evlerini teslim ediyoruz. Pandemi, ekonomik kriz gibi bahaneler üretmeden, ‘Biz birlikte yaparız’ dedik ve dediğimiz yaptık. Sur Yapı inşaatlara devam ediyor. Biz de vatandaşlarımıza kira desteği vermeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan alt yapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık” dedi.

Zaman zaman siyasi parti başkanlarının bölgeye giderek ucuz siyaset yaptığına dikkat çeken Başkan Böcek, “27 yıldır sizlerin sayesinde doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet eden Muhittin Böcek olarak oralarda kimseye de siyaset yaptırmayacağım” ifadelerini kullandı.

Projenin son hızla devam edeceğini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Tüm hak sahibi vatandaşlarımız etap etap evlerine kavuşacak. Çünkü size bu sözü verdim. Rahat olun. Biz bütün Antalya için kimseyi ötekileştirmeden sen ben ayrımı yapmadan biz birlikte yaparız diyerek çalışmaya devam edeceğiz. Bugün teslim alacağınız evlerinizde sağlıkla mutlulukla huzurla güle güle oturmanızı diliyorum. Her zaman söylediğim gibi şimdiye kadar Antalya için taş taş üstüne koyan, emek veren bu projeyi başlatan yürüten herkese önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarına, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sur Yapı’nın kıymetli çalışanlarına genel müdürüne yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



963 hak sahibine daha daireleri teslim edilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de tören alanında yaptığı konuşmada, 28 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen ilk anahtar teslim töreninde A Parseldeki 9 blokta 606 dairenin bitirilerek, 460 hak sahibine anahtarlarının teslim edildiğini hatırlattı. Çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Tuncer, “ASAT altyapıda içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hatlarını 35 milyon TL’lik yatırımla tamamladı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız A ve E parselleri etrafında yeni yolları sıcak asfaltla kapladı, kaldırım çalışmaları yaptı. Alanın bitki ve peyzaj çalışmalarını da gerçekleştirdik” dedi.

10 blokta yapımı tamamlanan 678 dairenin 472 tanesini bugün hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Tuncer, “Bundan sonra da sırasıyla D1 parsel, D2 parsel, E2 parselde toplam 1140 daire tamamlanarak, 963 hak sahibine dairelerini gelecek aylarda teslim etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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