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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

İHA

Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Antalya'nın Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde kendisini jandarma olarak tanıttığı yaşlıları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenen şahıs yakalandı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşahap Mahallesi'nde kendisini jandarma olarak tanıtarak görüştüğü yaşlıların evdeki ziynet eşyalarını dolandırdığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Yürütülen çalışma kapsamında A.İ. olduğu belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Antalya merkez Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Akseki’ye getirilen şüpheli A.İ. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.
Daha önce Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde de aynı yöntemi kullanarak insanları yaklaşık 150 bin TL dolandırdığı belirlenirken bir çok suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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