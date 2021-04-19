Korkuteli Devlet Hastanesine üçüncü Dahiliye Uzmanı

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Çakır göreve başladı.

1986 yılında Antalya Kumluca’da doğan Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Çakır ilkokul ve ortaokulu Kumluca’da, liseyi Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dahiliye üzerine ihtisasını yaparak Dahiliye Uzmanı olan Uzm. Dr. Hatice Çakır Korkuteli Devlet Hastanesi’nde üçüncü dahiliye uzmanı olarak göreve başladı.

Korkuteli ilçesinde göreve başlaması sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen Dr. Hatice Çakır, " İmkanlarımız dahilinde burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın hastalıkları ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum" dedi.

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