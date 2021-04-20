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Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi tavsiyesi

İHA

Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi tavsiyesi

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yapılan çalışmalarda Anadolu Propolisi'nin Covid19 virüsünün hücre içerisine girmesini sağlayan protein yapıda bir enzim olan ACE2 inhibitörüne bağlanmasını engellediğini söyledi.
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, güçlü antioksidan etkiye sahip olan Anadolu Propolisi’nin Covid19 üzerine etkisiyle ilgili yeni bir çalışma hakkında bilgi verdi.
Samancı, “2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümün’de, in vitro koşullarda yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu Propolisi’nin Covid 19 üzerine etkileri invitro koşullarda araştırılmıştır. Çalışmada, Van, Rize, Zonguldak, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Giresun bölgelerinden elde edilmiş, etanol ve glikol ile özütlenmiş olan 2 farklı Anadolu Propolisi örneği kullanılmıştır. Analiz edilen Anadolu Propolisi özütlerinin; kafeik asit, pkumarik asit, ferulik asit, tsinnamik asit, hesperetin, krisin, pinosembrin ve kafeik asit fenetil ester (CAPE) açısından zengin olduğu da gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Anadolu Propolisinin, Covid 19 virüsünün hücre içerisine girmesini sağlayan protein yapıda bir enzim olan ACE2 inhibitörüne bağlanmasını engellediği ve dolayısıyla virüsün hücre içerisine giremediği tespit edilmiştir” dedi.

"Düzenli olarak kullanılması gerekir"
Anadolu Propolisi'nin güçlü antiviral etkisinden dolayı virüslere karşı vücudun bağışık cevabını güçlendirdiğini ancak bu etkinin düzenli bir kullanımla ortaya çıktığını ifade eden Tanuğur, "Bu nedenle propolis beslenmenin bir parçası olmalıdır. Çocukluk çağından itibaren arı ürünleri gibi zengin besin değerine sahip gıdaların beslenmeye eklenmesi çok önemli. En az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla tüketmeleri önerilmektedir. Hastalık ve halsizlik durumunda ise bu miktar 45 katına kadar arttırılabilir” diye konuştu.

"Günde en az 20 damla "
Türkiye'nin en büyük arıcılık ülkelerinden birisi olduğuna işaret eden Dr. Ender Saraç da, Anadolu coğrafyasında üretilen arı ürünlerinin, diğer bölgelerde üretilen arı ürünlerine kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan içeriğine sahip olduğunu söyledi. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olan propolisin doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Saraç, "Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antikanserojen etkilere de sahiptir. Üst ve alt solunum yolları hastalıklarından, mide bağırsak rahatsızlıklarına, ağız içi aft, yara, uçuklardan, diyabete ve kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Anadolu coğrafyamız endemik bitkiler açısından çok zengin olduğu için, bu bölgede elde edilen propolisin kalitesi yüksek ve polifenol içeriği de çok zengin oluyor. Ama propolis ham halde sindirilemediği için özütlenmesi çok önemli. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenmiş, sözleşmeli arıcıkla kovandan sofraya tüm süreçleri kontrol altında üretilmiş olan, sertifikalı, GMP, FDA belgeli ürünler tercih edilmeli. Doğru özütlenmiş Anadolu propolisinde en az 15 farklı fenolik madde yüksek oranda bulunmalı ve özütlenmesinde mutlaka etanol, glikol, gliserol gibi bir yardımcı madde kullanılmış olmalı. Tek başına sadece su veya yağ ile özütlenmesi mümkün değil. Doğru bir şekilde özütlenmiş propolisin, bilimsel çalışmalarda bahsedilen olumlu etkilerinden yararlanmak için mutlaka düzenli kullanılması çok önemli. Ben yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla tüketiyorum ve her bireyin beslenmesine sağlıklı yaşamın bir parçası olarak mutlaka eklemesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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