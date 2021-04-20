24 yaşındaki itfaiye eri, 200 yıllık geleneği sürdürüyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)RAMAZAN ayında iftar saatini duyurmak için 1800'lü yıllardan bu yana uygulanan ramazan topu geleneği, 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle sürdürülüyor. Antalya'da da bu geleneği, Büyükşehir Belediyesi´nde 2 yıldır itfaiye eri olarak çalışan Serkan Ayekin (24) devam ettiriyor.

İftar zamanlarını duyurmak için 200 yıldır uygulanan ramazan topu geleneği, Antalya'da 'ses bombası' olarak bilinen düzenekle devam ettiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yıldır görevli olan itfaiye eri Serkan Ayekin, iftar saatinden 30 dakika önce Hasan Subaşı Parkı'na gelerek düzeneği hazırlıyor. Ardından koruyucu kıyafetlerini giyen Ayekin, iftar saatini kaçırmamak için cep telefonu ile iş arkadaşlarından destek alıyor. Ayekin, ezanın okunmasıyla düzeneğin fitilini yakıyor. Düzenekten fırlayan ses bombası, 30 metre yukarı çıktıktan sonra büyük gürültüyle patlıyor. Ses, kentin büyük bölümünden duyuluyor.

Geleneği devam ettirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Serkan Ayekin, "Bugün bu görev itfaiye teşkilatına düşmüş. Önceleri top arabalarıyla atılan ramazan topu, şu an bu tarz platformlar ve ses bombalarıyla kullanılmakta. Ramazan ayı boyunca iftar saatinde ramazan topunu atıyoruz. 200 yıllık gelenek. Biz bunu devam ettirdiğimiz için gurur duyuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-04-20 11:46:56



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