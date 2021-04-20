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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bahar: " Sözlü desteği sahada da görmek istiyoruz"

İHA

Başkan Bahar: " Sözlü desteği sahada da görmek istiyoruz"

Artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye karşı alınan kısıtlama kararlarının, başta turizm olmak üzere, bağlı diğer tüm sektörleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, zamanın artık aleyhte işlediğini, sözle ifade edilen desteklerin sahaya yansıdığını görmek istediklerini söyledi.

Turizm bölgelerine özel tedbirler
Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, başta Antalya olmak üzere Muğla ve İzmir gibi turizm şehirlerine ayrı bir düşünce ile yaklaşılmasını ve bu şehirlerin kendilerine has yöntemler ile korunması gerektiğini belirtti. Turizmin bacasız sanayi olduğunu hatırlatan Bahar, “Turizm, cari açığı kapatan, çok ciddi döviz girdisi sağlayan, direk ihracat hatta yanındaki diğer sektörlere de büyük katma değer oluşturan, ekonomi çarkının çok önemli bir dişlisidir. Dolayısıyla turizm bölgelerimizi, bu şehirlerimizi Türkiye’den ari bir biçimde, çok iyi korumak zorundayız. Bu şehirlerimizin havayolu açık bırakılabilir fakat karayolu ile girişler sınırlandırılarak etkileşim ve vaka sayıları minimuma düşürülmeli, adı ister Kısa Çalışma Ödeneği olsun ya da istihdamı destekleyici başka tedbirler olsun, buralardaki istihdam özel olarak desteklenmelidir” dedi.

Kayıplar telafi edilmeli
Yaşanan gelişmelerin turizm bölgelerindeki tüm işletmeleri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Başkan Bahar, “Turizm hareketliliği planlanandan daha geç bir tarihte başlayacağı için sektörün kayıpları bir kat daha artmıştır. Sezonun geç başlayacak olması, üretim sanayinin kapasite kullanımını da olumsuz yönde etkileyecek, turizm tedarikçisi konumundaki 50’den fazla sektörde de kayıplar yaşanacaktır. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarında sürelerin uzatılması esnafımızın ve işletmelerin erken kapanmasına, bu da ciddi ciro kayıplarına neden olacaktır. Dolayısıyla başta Antalya olmak üzere turizm bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerin istisnasız bir şekilde desteklenmesi, kayıpların telafi edilmesi mevcut tabloda bir zaruret olarak görülmektedir. Çünkü işletmelerimizin 1 Haziran’a kadar dayanacak takatinin kalıp kalmadığı muammadır” dedi.

Faizden faiz kazanılmaz
Salgının ilk döneminde verilen Kredi Garanti Fonu Destekli işletme kredilerinin geri ödemelerinin de başladığını hatırlatan Bahar, “Henüz kendini idame edecek güce erişemeyen işletmelerimizden, pandeminin ilk döneminde oluşan zararın tanzimi beklenmektedir. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vade ile verilen KGF destekli işletme kredilerinin ödemeleri 6 ay önce başladı. Bu ödemeler faizden faiz kazanılmaz mantığı ile bir an önce ertelenmeli, en az 1 ya da 2 yıl ödemesiz, 57 yıllık bir zaman dilimine yayılmalı, gerekirse şu andaki faiz rakamı bir önceki faiz rakamına göre devlet tarafından sübvanse edilmelidir” ifadelerini kullandı.
Zamanın aleyhimize işlediğini vurgulayan Başkan Bahar, “Turizm çalışanlarımızın hızlı bir biçimde aşılanmaya başlamasının öneminden bahsetmiştik, bu konuda aldığımız destek için teşekkür ediyoruz. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Turizm çalışanlarının aşılanması 15 Mayıs’a kadar tamamlamalı ve buraya gelecek, adına turist dediğimiz misafirlerimizin nasıl korunacağı ile alakalı ciddi bir tanıtım atağı başlatmalıyız. Gerek turizmcilerin, gerek tedarikçi sektörler ile hizmet sektörünün yaşadığı sıkıntı ve sıkışıklığa artık sözlü olarak cevap verilmesini değil, yapılmış, hayata geçirilmiş uygulamalarla, sahada cevap bulmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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