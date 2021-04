Rektör aşıdan kaçanları böyle uyardı: "Gün gelecek aşı bulamayacağımız zamanlar olacak" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'dan vaka oranı ve aşı açıklaması “40-50 yaş arası daha ağır vakalar görmeye başladık” “Vatandaşların yüzde 60 ila 70’i aşı olmadan maskeleri çıkaramayız”

– Son günlerde artışa geçen koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yoğun bakımlarda 4050 yaş arasındaki kişilerde daha ağır vakalar görmeye başladıklarını belirtti. Özkan, “Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak. Vatandaşların yüzde 70’i aşı olmadan maskelerin çıkartılmasının mümkün değil” dedi.

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan korona virüs vakaları son günlerde Türkiye’de yeniden artışa geçti. Alınan kısıtlama kararının ardından vaka sayılarında yüzde 2 oranında düştüğü gözlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite hastanesindeki son durumu açıkladı. Hastanede yatmakta olan hastalar arasında yaş oranının giderek düştüğünü belirten Özkan, daha çok 4050 yaş arasında hastaları görmeye başladıklarını belirtti.



“Aşıya gönüllü olmak, aşı yaptırmak çok kıymetli”

Aşı olmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Özkan, “Korona virüs, genç nüfusa kadar indi. Bunun birkaç nedeni var. Aşıya ulaşmak her ülke için çok kolay değil maalesef. İnsanların aşılama istekleri az. Mutasyon da çok etkili. Maske kullanımımız olması gerektiği gibi değil. Bunların hepsi korona virüsün genç nüfusa inmesinde çok etkili oldu. Geçen seneye baktığımız zaman maalesef yoğun bakım yaş oranı düştü. 4050 yaş arası daha ağır vakalar görmeye başladık. Çünkü 5560 yaş arası aşılandı, etkilerini görmeye başladık. İsrail’de de görüldüğü üzere artık onlar maskeyi bıraktılar neredeyse bunun tek nedeni aşı olmaları. Aşıya gönüllü olmak, aşı yaptırmak çok kıymetli bu anlamda. Maalesef hastaların yaş ortalaması düştü” diye konuştu.



“Aşı sırası gelip aşı olmayan insanlar, korona olmayı göze almışlardır”

Aşı sırası gelip de olmayan vatandaşların korona olmayı göze aldıklarını belirten Özlenen Özkan, “En başından beri söylediğim bir cümlem var. Ya aşı olacağız ya korona. Aşı sırası gelip aşı olmayan insanlar, korona olmayı göze almışlardır. Bilim insanlarının, doktorların gözlemlediği net bir şey var. Aşı kesinlikle ağır hastalığı önlüyor. Bu net. Hala koronanın varlığına inanmayanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Maske kullanımına bağlı olarak grip vakaları çok azaldı. Maske, bu tür hastalıklarda koruyucu oluyor. O kadar çok insanı kaybediyoruz ki korona virüsten dolayı. Yoğun bakımda yatan korona virüs hastaları nefes almak istiyor, nefes açlığı çekiyorlar. Eskisi gibi yatmak istiyorlar, yemek yemek istiyorlar. Üniversite olarak birkaç aşı çalışmamız var bizim, sadece aşıya yönelik değil. Tanı ve tedaviye yönelik de başka ilaç ve kitler var. Onlarla ilgili program devam etmekte” şeklinde konuştu.



“Aşı olan vatandaşlar, kesinlikle maskelerini çıkartmasınlar”

Vatandaşların yüzde 60 ila 70’inin aşı olmadan maskelerin çıkartılmasının mümkün olmadığına değinen Özkan, “Bütün dünyada hangi aşıyı olursanız olun, aşının en büyük amacı sizi ağır hastalıktan koruması. Yine gözlemlerimiz ve duyduklarımız kadarıyla her aşı için bu söz konusu. Aşı olan vatandaşlar, kesinlikle maskelerini çıkartmasınlar. Yüzde 6070 aşılanmadığı sürece maskeden uzaklaşmamız zor gözüküyor. Aşının koruma oranı her ülkede farklılık gösteriyor. Brezilya’da aşı grubu farklıydı, Türkiye’de farklı, Çin’de farklı. Aşı yapılan hastaların sayısı da farklı ama gözlemlediğimiz kadarıyla en kötü yüzde 5560, yüzde 87 arasında bir rakam söyleniyor ülkeden ülkeye farklı olmakla beraber. Aşı şuan için tek çıkar yolumuz. Başka bir şansımız yok” ifadelerini kullandı.



“Elimizde aşıdan başka bir silahımız yok”

Antalya’daki vaka sayıları için bayramdan sonraki süreçte konuşmanın daha doğru olacağını belirten Özlenen Özkan, “Antalya’nın maviye dönmesi için biraz daha zamanımız var. Bayramdan sonraya konuşmak daha net olur ama şuan için konuşmak çok doğru değil. Hala ölümlerde artış var. Tam bir kapanma ve aşının hızlı olması ile daha pozitif konuşabiliriz. Aşıdan neden korkulduğunu anlamıyorum. Aşıdan korkmayalım, aşı olalım. Elimizde aşıdan başka bir silahımız yok. Bunun kıymetini bilelim. Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak. İnşallah Türk aşısı biran önce piyasaya girer. Sıkıntılar o zaman biraz daha azalacak. Dünyanın her ülkesinde aşı yok. Şanslıyız aslında. Bu şansı tepiyoruz. Biran önce aklımız başımıza gelirde aşı oluruz” açıklamalarında bulundu.

