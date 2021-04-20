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Dahi piyanist Elif Işıl dünyanın en iyi müzik okullarından birine seçildi

DHA

Dahi piyanist Elif Işıl dünyanın en iyi müzik okullarından birine seçildi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin gittiği BİLSEM'de özel eğitim görürken Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın piyano yarışmasında birinci olan ve eğitimine burada devam eden Elif Işıl Karakaş (18), üniversite eğitimi için dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak gösterilen Manhattan School of Music'e kabul edildi.
Antalyalı Elif Işıl Karakaş, 4´üncü sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM'de keşfedildi. Elif Işıl, geçen yıla kadar yaklaşık 4 yıl BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. Elif Işıl, 2017 yılında ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç kategoride birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve Antalya'nın gururu oldu.
2 YIL ÜST ÜSTE KAZANAN İLK TÜRK OLDU
Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı da kazanan Elif Işıl, 2018 yılında üç kategoride düzenlenen Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda, 13 Ekim'de Katy bölgesi birinciliği, 27 Ekim'de Houston bölgesi birinciliği ve 4 Kasım'da düzenlenen Teksas Eyalet birinciliğini kazanmayı başardı. İkinci yılında da tüm kategorilerde birincilik kazanarak Türkiye'nin ve Antalya'nın ABD'deki gururu olan Elif Işıl, bu yarışmayı iki yıl üst üste kazanmayı başaran ilk ve tek Türk oldu.
BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN DE KABUL ALDI
Manhattan School of Music'in çocukluğundan beri yüksek öğrenimini yapmayı hayal ettiği iki önemli okuldan biri olduğunu belirten Elif Işıl Karakaş, "Başvurumu yaparken bile çok heyecanlıydım. Diğer başvurduğum University of Texas, Indiana University gibi güzel okullardan da yüksek burslu kabul aldım. Ama hiçbiri beni bu kadar heyecanlandırmadı. Çok mutluyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Üniversite eğitimi ABD'de zaten çok pahalı. Amerikan vatandaşı olmadığım için ben ve benim gibi öğrencilere biraz daha pahalı olacak. Manhattan, yaşamak ve eğitim almak için pahalı bir şehir. Umarım iyi bir eğitim bursu da bulabilirim. Sevincimi ve heyecanımı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
BİNLERCE BAŞVURU YAPILIYOR
Annesi Nazan Işıl, "Seninle gurur duyuyorum Elifim. Yolun daima açık olsun" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu okula Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden binlerce başvuru olduğunu belirten Nazan Işıl, "Başvuru etabı bile çok zor, kayıt için birçok video gönderiliyor. Elif pandemi nedeniyle tamamen ev ortamında kayıtlar gönderdi. Hatta piyanosunun bir tuşu takılıyordu ve bu nedenle çok üzülüyordu. Ancak başvurusu kabul edildi. Nörobilim alanında da başvuruları oldu, ancak iki eğitimi de aynı üniversitede alabilme imkanı olmadığından müzikle devam etme kararı aldı ve nörobilimi gelecek sezona bıraktı" dedi.
2010'DA PİYANO ÇALMAYA BAŞLADI
Müzik yeteneği, anaokulu öğretmeni tarafından yönlendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedilen Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı konservatuvar eğitimine başladı ve Gökçe Göktepe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi, 2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer aldı.
Elif Işıl Karakaş, Eylül 2012'de Bulgaristan'da Uluslararası Umutlar, Yetenekler, Ustalar Klasik Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı. Mayıs 2015'te, Paris'te düzenlenen Skryabin Konservatuvarı tarafından düzenlenen 15'inci Uluslararası Piyano Yarışması'nda 3'üncülük ödülü aldı. 2016 Temmuz'da Indianapolis ABD'de Carmel Clavier Uluslararası Klasik Müzik Piyano Yarışması'nda başarıyla temsil etti. Ağustos 2017'de ABD'nin en büyük okul orkestrasına başvuran Karakaş, burada lise eğitimine başladı. 14 Ekim 2017'de, Karakaş, Okullararası Klasik Müzik Yarışması'nda 3'üncülük ödülü aldı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-20 12:54:34

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