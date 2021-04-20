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Vakalar yükseliyor kan bağışı sayısı düşüyor Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop: “Evden çıkacaksanız kan vermek için çıkın” "Antalya’nın günde 400-500 ünite arası kana ihtiyacı var"

İHA

Vakalar yükseliyor kan bağışı sayısı düşüyor Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop: “Evden çıkacaksanız kan vermek için çıkın” "Antalya’nın günde 400-500 ünite arası kana ihtiyacı var"

Artan Korona virüs vakaları, kan bağışı yapanların sayılarını her geçen gün düşürüyor. Kan bağışlarının vaka sayıları ile ters orantılı olduğuna dikkat çeken Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, “Evde kalın, dışarı çıkmayın diyoruz ama kan vermek hayati bir olay. Evden çıkacaksanız kan vermek için çıkın” dedi.
Dünya genelinde artan Covid19 vakaları, kan bağışı sayılarının düşmesine sebep oluyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sürekli olarak kana ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, günde 400500 ünite arası kana ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan stokunun sürekli canlı tutulması gerektiğine ve vatandaşların bağış yapmalarını istediklerini belirtti.

“Covid19 nedeni ile bağışlarımızda düşüş yaşandı”
Korona virüs nedeni ile kan bağışı sayılarında düşüş olduğunu belirten Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, “Geçen seneden bu yana sadece Türkiye’de değil, tüm Dünyada nasıl ki bütün kurumlar, işleyişler, sistemler etkilendiyse kan bağış sistemi de etkilendi. Zaman zaman değişmekle birlikte Covid19 nedeni ile bağışlarımızda düşüş yaşandı. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi olarak Isparta, Burdur, Antalya illerine hizmet veriyoruz. Buralarda da baktığımız zaman yüzde 20 ila 30 arasında düşüş oldu. Tabi ki geçen sene Mayıs ayında vaka sayılarının düşmesi ile beraber bağışlar yükselmeye başladı. Bunlar ters orantılı olarak vaka sayıları arttıkça tedirginlik daha fazla ortaya çıktıkça bağışlarda da düşüşler oluyor” dedi.

“Kan ihtiyacı hiç bitmiyor”
Kan ihtiyacının hiç bitmediğini söyleyen Ertop, “Korona virüs nedeni ile bağışlar düşüyor ama hasta sayılarında değişme olmuyor. Kronik hastalar, kanser hastaları, akdeniz anemisi hastaları, sürekli kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyaçlar Korona virüs döneminde de devam ediyor. Bunun dışında trafik kazaları, yaralanmalar, ameliyatlar, doğumlar derken kan ihtiyacı hiç bitmiyor. O yüzden korona virüs döneminde biz bu kanı tedarik edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Korona nedeni ile ne kadar bağışlar düştü desek de vatandaşlarımız bu konuda gene de duyarlı davranıyor. Biz gerekirse mesaj yolu ile, duyurular ile vatandaşlara sürekli kan bağışı çağrısı yapıyoruz, karşılığını görüyoruz” diye konuştu.

“İftar sonrasında da bağış alacak şekilde bir saat düzenlemesi yaptık”
Oruç tutan vatandaşlar için iftar sonrası kan verecekleri merkezler oluşturduklarını söyleyen Ertop, “Hem korona virüs endişesi hem de ramazan nedeni ile düşüşler yaşanıyor. Evde kalın, dışarı çıkmayın diyoruz ama kan vermek hayati bir olay. Evden çıkacaksanız kan vermek için çıkın. Sürekli bu kana ihtiyaç duyan hastaları düşünerek çıkın. Kan merkezlerinde pandemi önlemleri alınmış durumda. Riski minimalize ederek kan bağışlarını kabul ediyoruz. Ramazan ayında farklı noktalarda kan bağış yerlerimiz var. İftar sonrasında da bağış alacak şekilde bir saat düzenlemesi yaptık. Oruçluyken kişilerin özellikle bağış sonrası sıvı alımının arttırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Günde 400500 ünite kana ihtiyacımız oluyor”
Günlük ihtiyacın 400500 ünite kan olduğuna vurgu yapan Tufan Ertop, “Vaka sayılarının artışına bağlı inmun plaza taleplerinin arttığını görüyoruz. Günde 1520 kişiden bağış alma çalışmamız var. İhtiyaca göre de bu sayıyı arttırabiliriz. Günde 400500 ünite kana ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden kan stoğunu sürekli canlı tutmamız gerekiyor. Sürekli kan bağışı alarak stokları yenilememiz gerekiyor. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır bizim sloganımız” diye konuştu.

“Böyle dönemlerde bağış çok daha önem taşıyor”
Pandemi döneminde bağış yapmanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Ertop, “Pandemi döneminde kan bağışına, kan ürünlerine ulaşabilmek hastalar için zor oluyor. Her zaman önemli olmasıyla birlikle böyle dönemlerde bağış çok daha önem taşıyor. Bugünlerde de vatandaşlar bizi yalnız bırakmıyor ama hastalar adına biraz daha hassasiyet biraz daha duyarlılık diyoruz, kan bağışına davet ediyoruz. Korona virüs nedeni ile bağış yapmakta endişelenenler olabilir ama bizler bu endişeyi minimum seviyeye indirecek şekilde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“43 sefer kan bağışında bulundum”
43 kere kan bağışında bulunduğunu söyleyen vatandaş Barış Özer, "Elimden geldiği kadar 35 ayda kan veriyorum. Ramazan olduğundan dolayı herkes kan veremiyor. Ben de gelip vermek istedim. Birilerine lazım olan 2 gün sonra da bize lazım olur. Kan bağışı hayat kurtarır diye boşuna demiyorlar” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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