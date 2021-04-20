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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de dönüşen mahallelere 4 şeritli yol

İHA

Kepez’de dönüşen mahallelere 4 şeritli yol

Kepez Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı Santral ve Kepezaltı mahallelerine ulaşımı sağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ni genişletiyor. Caddenin genişliği 10 metreden 35 metreye çıkarılarak, kentsel dönüşüm bölgesine dört şeritli bir yol yapılıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Santral ve Kepezaltı mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesinden dolayı bölgenin nüfusunun artacak olmasını dikkat alarak, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ni imar planına göre genişletiyor.
Gecekonduların yerine imara uygun konutların yapıldığı Ünsal Mahallesi’ne de ulaşımı sağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin 10 metre olan genişliği 35 metreye çıkarılıyor. Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi ile Ferrokrom Fabrikası’nın önünden geçen caddenin, gidişgeliş iki olan şerit sayısı, genişletme çalışmasıyla dörtte çıkmış olacak.

“Kepezaltı, Santral ve Ünsal’ın yolu genişletildi”
Antalya Bulvarı’na bağlanan caddedeki yenileme çalışmaları, trafiğin aksamaması için bölümler halinde gerçekleştiriliyor. Caddenin, cezaevi ile fabrika binalarının bulunduğu bölümünde yapılan üst yapı yenileme ve genişletme çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, şimdi de caddenin Kepezaltı Mahallesi bölümünde genişletme çalışmasını başlattı. İlk olarak freze iş makinesiyle hizmet ömrünü tamamlayan asfalt kazılarak, kaldırıldı. Kırmızı kot çalışmasıyla yüksekliği ayarlandıktan sonra yola, asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi dökülecek. Bu işlemin ardından caddenin, Antalya Bulvarı ile Mustafa Haşmet Caddesi Kavşağı arasındaki bin 356 metrelik kısmı sıcak asfaltla kaplanacak. Caddenin orta refüjünde mevcut Okaliptus Ağaçları korunarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Caddeye, zeytin, portakal ağaçları dikilecek.

“Caddeye bisikletli yol”
Caddede, iki yönlü bisiklet yolu düzenlemesi de yapılacak. Kaldırım, gece aydınlatması ve yol aksesuarları çalışmalarından sonra 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlanmış olacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz 1921’in hatırasını yaşattıkları caddeyi, yeni yüzüyle önümüzdeki aylarda hizmete açacaklarını belirtti.

“Dört şeritli bir cadde haline geldi”
Ferrokrom Fabrikası ve Antalya Cezaevi’nin önünden de geçen 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin, kentsel dönüşümün yaşandığı üç mahalleyi şehir merkezine bağladığını aktaran Başkan Tütüncü, “Kepez’in önemli caddelerinden biri olan bu cadde, dar bir yoldu. Bu dar yolu, genişletme çalışmasıyla iki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeritli bir cadde haline getirdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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