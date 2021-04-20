Kepez’de kadınlara ücretsiz bisiklet sürme kursu

Kepez Belediyesi, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara özel uzman öğretici eşliğinde ücretsiz bisiklet kursu düzenliyor.

Kepez Belediyesi, bisiklet sürmeyi bilmeyen hanımlara bisiklet sürmeyi öğretecek. Kepez Belediyesi, ‘Haydi Pedal Çevirmeye’ bisiklet kursu ile kadınların hem çocukluk hayallerini gerçekleştirecek, hem de onları daha hareketli bir hayata dahil etmiş olacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek ve 10 yaş üstü isteyen herkesin katılabileceği bisiklet kursunun kayıtları başladı. Ramazan Bayramı sonrası uzman öğretici eşliğinde gerçekleştirilecek bisiklet kursu, Hasan Doğan Stadı’nda düzenlenecek.

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