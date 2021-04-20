(Özel) Alanya’da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada

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Antalya’nın Alanya ilçesinde ana cadde üstündeki bir restoranın önündeki 18 saksıya ekili sardunya çiçeklerini alan 1’i kadın 2 kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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