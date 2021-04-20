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Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirini aldı

İHA

Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirini aldı

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi.
Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın enleri ödüllendirildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tütüncü, belediyeciliğin insan hayatını kolaylaştırma işi olduğunu söyledi. Tütüncü, “Şehrin dinamiklerini, kaynaklarını, potansiyelini ortaya çıkararak şehre değer katma işidir. Şüphesiz ki, bütün bunlar üstün bir gayreti, büyük bir emeği gerektirir. Her şeyden evvel bu gayretleri için bütün belediye başkanlarımıza, onların mesai arkadaşlarına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Zira bir yerde emek varsa, o emekler, içten bir teşekkürü gerektirir” dedi.

“Hedefimiz emeklere teşekkür etmekti”
Belediyecilik ödülleri düzenleme fikrinin nasıl doğduğunu da açıklayan Başkan Tütüncü, “Bundan 6 yıl evvel, bu yola çıkarken, belediyecilik ödüllerini gündemimize alırken işte biz her şeyden evvel bu emeklere samimi bir teşekkürü hedefledik. İşini severek yapan her arkadaşımız için belediyecilik, hem şehirlerimize hem de bizlere değer katan bir iştir. Her eser, tamamlanana kadar, yeri gelir ardında günlere gecelere sığmayan heyecan dolu bir emeği gerektirir” diye konuştu.

“Her eser beraberinde mutluluk getirir”
Tütüncü, eserlerin mutluluk getirdiğini dile getirerek“İnanırız ki, bize yönelen teveccühü bu şekilde değerlendirmekten daha aziz hiçbir şey yoktur. Bu düşüncelerle eserleri, projeleri tamamlarız. Sıra kurdele kesmeye gelir. O da müthiş bir heyecandır. Diyebilirim ki, bu duygu yoğunluğunu insana belediyecilik kadar derinden yaşatacak başka bir makam yoktur. İşte biz, belediyecilik ödülleri ile bu sürecin kahramanlarına içten bir teşekkürü hedefledik. 6 yılın sonunda, bu yolculukta biriktirdiğimiz hatıralara bakıyorum, gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.

“Her eser belediyelerimize örnek”
Eserlerin belediyelere örnek olacağını söyleyen Tütüncü, “ Bu eserler, aynı zamanda bu çatı altındaki diğer belediyelerimize de örnek olsun istedik. Nihayetinde Belediye Birliklerinin en temel hedeflerinden biri de, iyi örnekleri çekip çıkarıp, derli toplu bütün belediyelerin dikkatine sunmaktır. Zira bu örneklerden yola çıkarak, belediyelerimiz, kendi şehirlerine daha özgün eserlere vesile olacak bir yolu, var edebilirler. Bu yarışmaya katılan eserler, fikirler, projeler hepimize ışık oldu, oluyor. Bunu tecrübeyle yaşamış bir belediye başkanı olarak, geriye dönüp baktığımda, bu ödül programının çok kıymetli bir girişim olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“Eserleri kitaplaştırıyoruz”
Eserleri kitaplaştırdıklarını söyleyen Tütüncü, “Bir de, her yıl düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan, buradan ödül alan eserleri kaliteli bir yayın halinde kitaplaştırıyoruz, basıyoruz. Bu kitapları, belediyelerimizle paylaşıyoruz. Şehirlerimizin kütüphanelerine ve hatta üniversitelere kadar, bu kitaplara değer verecek, onları muhafaza edecek noktalara gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ödüllere siyaset gölgesi düşmedi”
Ödüllere siyasetin girmediğini belirten Hakan Tütüncü, “Türkiye’de pek çok belediye birlikleri mevcut ama bizim gibi proje yarışması yapan, belediyecilik ödülleri düzenleyen birlikler sayısı, neredeyse bir elin parmaklarını bile bulmamaktadır. Biz bu yolculuğa çıkarken, bu ödüllere, günlük siyasi çekişmelerinin bulaşabileceği endişesi, çok kez dillendirilmişti. Çok şükür ki, bugüne kadar bu ödüllere siyasetin gölgesi düşmemiştir. Burada sadece projeler yarışmıştır, burada sadece eserler yarışmıştır, burada sadece fikirler yarışmıştır” dedi.

“Tecrübe paylaşımı hedeflenmektedir”
Ödüller hakkında konuşan Tütüncü, “Akdeniz Belediyecilik Ödülleri, arz ettiğim düşüncelerle doğmuş, takdir, teşvik, iyi örnekleri ortaya çıkarıp belediyecilik alanında ortak akla katkı sunmayı hedefleyen, hepimizin emeklerini kayıt altına alarak uzun yıllar sürecek çok yönlü bir tecrübe paylaşımını hedeflemektedir. Yarışmaya katılan bütün projelerin, var oluşuna emek vermiş, belediye başkanlarımızdan meclis üyelerine, bürokratlarımızdan emekçilerimize kadar her bir mesai arkadaşımıza gönül borcumu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü”
Bu yıl takdim edilen ödüllerde bir yenilik olduğunu da belirten Tütüncü, “Akdeniz Belediyecilik Ödüllerinde, bu yıldan itibaren "Dr.Burhanettin ONAT Anı Ödülü" başlığı ile özel bir ödül verilmesi kararlaştırıldı. Merhum Onat, 1940'lı yıllarda görev yapmış Antalya'nın efsane Belediye Başkanlarındandır. Kurtuluş Savaşımıza bir doktor olarak katılmış, cepheden cepheye kahraman askerlerimize şifa dağıtmış, bu emekleri Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasıyla taltif edilmiştir. 19501960 arasında milletvekili sıfatıyla şehrimize nice eserler kazandırmıştır. Bu ödülle, Gazi Mustafa Kemal'in de yakın mesai arkadaşı olan Merhum Onat' ın hatırasını yaşatmak istedik” dedi.
Konuşmaların ardından 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında görev alan jüri üyelerine teşekkür plaketi, belediyelere de ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından projelerin sergilendiği sergininde açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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