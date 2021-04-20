Vali Ersin Yazıcı: “Antalya’nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ersin Yazıcı: “Antalya’nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı”

İHA

Vali Ersin Yazıcı: “Antalya’nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Antalya şubesini ziyaret etti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çalışmaları ve sorunları yakından takip etmek amacıyla başlattığı kurum ve oda ziyaretleri kapsamında Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu ve oda üyeleriyle çalışmalar ve sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

“Şehrin dinamikleriyle etkileşim içinde olmalıyız”
Şehirdeki sorunları daha iyi görebilmek ve çözebilmek adına oda yöneticileriyle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Vali Yazıcı, “Turizmin ve tarımın başkenti Antalya’mızı, şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak yöneteceğiz. Şehrin röntgenini en iyi çeken kuruluşlar odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu sebeple şehrin dinamikleri olan bu kuruluşların düşünceleri önemli” dedi.

“Şehir planlaması turizm potansiyeli açısından da önemli”
Şehir Plancıları Odası ziyaretinde, Antalya‘nın kentleşmede geri kalmaması ve kent estetiğinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının, şehirde yaşayan vatandaşlar kadar turizm açısından da önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Şehrin turizm potansiyeli açısından şehir ve bölge planlaması büyük önem arz etmekte. Turizm kültürü zamanla değişiyor. Sırf şehrin mimarî yapısını ve şehir planlamasını görmek için bile çok sayıda ülkelerden turist gelmekte. Bunu biz de başarabiliriz. Antalya’mızın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşıyacak estetiğe ve kullanıma sahip olmalı” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Oda Başkanı ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yazıcı, tüm oda çalışanlarına başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Manavgat Belediyesi’ne ödül
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Manavgat ...
İlkadım Belediyesi ikinci yarıya çıkmadı, Fatih Vatanspor maçı hükmen kazandı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi ikinci yarıya çıkmadı, Fatih ...
Başkan Yücel, işçilere mesleki yeterlilik belgesi verdi
YEREL HABERLER Başkan Yücel, işçilere mesleki yeterlilik belgesi ...
Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirini aldı
YEREL HABERLER Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz ...
Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' ...
Alanya’nın batı girişinde “Yörük göçü” temalı peyzaj projesi
YEREL HABERLER Alanya’nın batı girişinde “Yörük göçü” temalı peyzaj ...
Tadilattaki 4 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Tadilattaki 4 yıldızlı otelde yangın
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler Antalya’da tarihi surlar üzerinde tehlikeli hareketler Bisikletiyle yapığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun ...
(Özel) Alanya’da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Alanya’da restoran önünden çiçek hırsızlığı ...
5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu Boş otelin boş odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Banka hesabına 'sosyal mesafe cezası'ndan haciz uygulanan Özen: Üzgün ve kırgınım
YEREL HABERLER Banka hesabına 'sosyal mesafe cezası'ndan haciz ...
Aracının takla attığı kazada yaralanmayan sürücü: Kemerim takılıydı
YEREL HABERLER Aracının takla attığı kazada yaralanmayan sürücü: ...
Antalya’da 8 FETÖ\PDY şüphelisinden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da 8 FETÖ\PDY şüphelisinden 2’si tutuklandı
Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek
YEREL HABERLER Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan ...
Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
Kepez’de kadınlara ücretsiz bisiklet sürme kursu
YEREL HABERLER Kepez’de kadınlara ücretsiz bisiklet sürme kursu
Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü
YEREL HABERLER Hırvatistan ile işbirliği imkanları görüşüldü
Kepez’de dönüşen mahallelere 4 şeritli yol
YEREL HABERLER Kepez’de dönüşen mahallelere 4 şeritli yol
Anadolu Ateşi'nden ‘yıkım kararı’ açıklaması
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi'nden ‘yıkım kararı’ açıklaması
Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya ...
Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
YEREL HABERLER Ramazan gıda paketi yardımları sürdürüyor
Konyaaltı Belediyesi personeline PCR testi ücretsiz
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi personeline PCR testi ücretsiz
Dahi piyanist Elif Işıl dünyanın en iyi müzik okullarından birine seçildi
YEREL HABERLER Dahi piyanist Elif Işıl dünyanın en iyi müzik ...