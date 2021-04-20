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Kadın Futbol Ligi'nde gruplardaki 2'nci maçlar devam ediyor

DHA

Kadın Futbol Ligi'nde gruplardaki 2'nci maçlar devam ediyor


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda B Grubu´ndaki ikinci maçlar tamamlandı. Hakkarigücü Spor-1207 Antalyaspor ile Ataşehir Belediyespor-Adana İdmanyurdu maçları aynı skorla 1-1 sona erdi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda bugün A Grubu´nun ardından B Grubu karşılaşmaları da tamamlandı. B Grubu'nda oynanan ilk maçta Hakkarigücü Spor´la 1207 Antalyaspor karşı karşıya geldi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maç, Hakkarigücü Spor´dan Peritan Bozdağ ve 1207 Antalyaspor´dan Kevser Kartal´ın karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan 1207 Antalyaspor Teknik Direktörü Cemile Timur, maçta her iki takımın da galip gelmeyi çok istediğini ancak 1-1´lik beraberlikle puanları paylaştıklarını söyledi. Timur, hem kendi oyuncularını hem de rakip oyuncuları tebrik etti.
Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Derya Solak ise oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, ilk maçta yapılan hataların tekrarlanmadığını söyledi. Timur, grupta bir puan aldıklarını kaydetti, "Bizim artık bu gruptan çıkmamız mucizelere kaldı" dedi.
İKİNCİ MAÇ DA BERABERE
B Grubu´nda günün ikinci maçında Ataşehir Belediyespor ile Adana İdmanyurdu karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hemen başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ataşehir Belediyesporlu Funda Aydınalp takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Adana İdmanyurdu´ndan Dilan Taşdemir maçın skorunu ilan etti: 1-1.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ataşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öner, gruptaki bütün takımların denk olduğunu belirterek, "Diğer maç da beraberlikle sonuçlandı. Takımlar birbirine eşit" dedi. Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Öner hakemlerden şikayet ederek şunları söyledi:
"Bugün Samsun takımı hakemler yüzünden sahadan çekildi. Çok kötü hakem trioları görev alıyor burada. Çok ciddi sıkıntılar var. Gol yediğimiz pozisyonda çocuk yerde bağırarak kıvranırken devam ettirdi ve gol yedik. Çok onlara sığınmak istemiyorum. Gol kaçırdık, onları atsaydık bunları konuşuyor olmayacaktık. Federasyondan ricamız; daha kaliteli hakem arkadaşlarımızı görevlendirsin. Burası deneme tahtası değil."
Adana İdmanyurdu Teknik Direktörü Meryem Özyumuşak da grupta çok çekişmeli maçlar oynandığına dikkat çekerek, "Hem kendi sporcularımızı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Kıran kırana denilen bir şekilde maç oynandı. Bu karşılaşmada kazandığımız puanı sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz" dediGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hakkarigücü Spor-1207 Antalyaspor maçından
Hakkarispor oyuncusu Cahide Timur'un sakatlandığı an
Hakkarisporlu futbolcuların ağlaması
RÖP 1: Antalyaspor teknik direktörü Deray Solak
RÖP 2: Hakkarigücü teknik direktörü Cemile Timur
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ataşehir BelediyesporAdana İdmanyurdu maçından görüntüler
RÖP 1: Ataşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öner
RÖP 2: Adana İdmanyurdu Teknik Direktörü Meryem Özyumuşak
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-20 23:13:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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