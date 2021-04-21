Avrupa'ya çağla, Döşemealtı'ndan



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde çağla hasadına başlanırken, ürünler, iç pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Pamuk ve pancar üretimiyle bilinen Döşemealtı ilçesinde, son yıllarda zeytin ve nar üretiminde hem Türkiye'nin iç pazarına yön veriliyor hem de ülkeye önemli döviz girdisi sağlanıyor. Bunların yanı sıra Döşemealtı ve komşu ilçe Kepez, çağla ve badem üretimiyle de adından söz ettiriyor. Baharla birlikte Döşemealtı'nda olgunlaşmaya başlayan çağlaların hasadına başlandı.

İlçede 72 dönümlük bahçesinde çağlalık badem üretimi yapan Mustafa Emirli, yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Döşemealtı ve Kepez ilçe sınırlarındaki toplamı yaklaşık 1500 dönümü bulan onlarca badem bahçesinden birine sahip olan Emirli, "Bu yıl ağaçlarımız çiçekteyken yaşanan don nedeniyle verim düştü. Ben geçen yıl 12 ton ürün aldığım bahçemde bu yıl yaklaşık 3 ile 3,5 ton arası rekolte bekliyorum. Bizim bahçemizde bulunan çağlanın cinsi 'Nomperial', 'Teksas' ve 'Tuana'. Bunlar çağla olarak tüketilen bademler. Bu ürünlerimiz Almanya, Norveç, İngiltere gibi ülkelere ihraç oluyor. Bu işi yapmaya hevesli olanlar öncelikle hava, su ve toprak analizini iyi yapmalı. Bizim bahçemizdeki bu cinsler sahil iklimine uygun ürünler. Eğer yayla ikliminde üretim yapmak istiyorlarsa oralara uygun ırkları tercih etmeliler yoksa başarılı olamazlar" diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce çağlayı ithal ettiğini kaydeden Mustafa Emirli, bugün ise bölgedeki üretimin artmasından dolayı ithalatın durduğuna ve ihracat yapıldığına dikkat çekti. Üreticilerin ürünü sigortalatma noktasında bazı engellerle karşılaştığını da söyleyen Emirli, "Sigorta şirketi, ürünleri çiçekteyken sigorta kapsamına almıyor. Oysa bizim en riskli dönemimiz çiçek dönemi. Bu sigortanın amacı, çiftçiyi rahatlatmak değil mi? Ürünün meyveye döndüğü zamanı baz alıyor, sigorta için. Halbuki çiçek ile meyve arası sadece 1 hafta. Biz çiçek döneminin de sigorta kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-04-21 10:42:08



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