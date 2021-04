Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye övgü Andrii Sybiha: “Türkiye, Ukraynalılar için her zaman popüler bir tatil yeri olmuştur"

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Kemer’in tarihi yerlerini ve doğasını gezdi.

Kemer Belediyesi ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliğince ağırlanan Büyükelçive, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, KETOB Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar ve belediye personeli eşlik etti. Büyükelçi Sybiha ve beraberindekiler önce 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağının zirvesine çıktı.

Teleferikle yaklaşık 12 dakikalık teleferik yolculuğunun ardından zirveye ulaşan Büyükelçi Sybiha ve beraberindekiler, Kemer manzarasının keyfini çıkardı. Kemer’de gezerek ilçe hakkında bilgiler alan Büyükelçi Sybiha ve beraberindekiler daha sonra Ulupınar Mahallesine bağlı Çıralı bölgesindeki Yanartaş’ı gezdi. Sybiha ve bareberindekiler, taşlar arasından çıkan alevlerin turistlerin büyük ilgisini çektiği ve mitolojiye göre olimpiyat ateşinin ilk yandığı yer olduğu rivayet edilen Yanartaş’ta bol bol fotoğraf çektirdi. Büyükelçi Sybiha, gezi sonrası yaptığı açıklamada, düzenlenen geziden oldukça memnun kaldıklarını ve Kemer’i çok sevdiklerini söyledi.



“Pandemiden önce Türkiye’ye 1,5 milyon Ukraynalı geldi”

Kemer’in doğası, tarihi, hava durumu ve ilçe halkının samimiyetine hayran kaldığını ifade eden Sybiha, Ukrayna’dan Türkiye’ye çok sayıda turistin geldiğini hatırlattı.

Ukraynalıların Türkiye’yi çok sevdiğine de değinen Sybiha, “Pandemi sürecinden önce Türkiye’ye 1,5 milyon Ukraynalı geldi. Kısıtlamaların olduğu 2020 yılında bile 1 milyon Ukraynalı Türkiye’ye geldi. Bugünlerde Ukrayna ile Türkiye arasında birçok bölgelerarası uçuş yapılmaktadır. 25 Mart’ta KyivNevşehir arasında Ukraynalı turistlerin Türkiye’yi daha çok keşfetmelerini sağlayacak yeni bir uçuş açılmıştır” dedi.

Sybiha, Türkiye ve Ukrayna’nın Gazipaşa’da yeni tarifeli seferlerin açılması için ve KyivAnkara ve KyivBodrum seferlerini arttırmak için kararlar aldığına “dikkat çekti.



“Türkiye, Ukraynalılar için her zaman popüler bir tatil yeri”

Ukraynalıların Türkiye’de tatil yapmaktan çok mutluluk duyduklarını anlatan Sybiha, “Türkiye, Ukraynalılar için her zaman popüler bir tatil yeri olmuştur, özellikle Ukraynalı turistlerin Türkiye’den döndükten sonra karantinaya alınması gerekmediği durumu Türkiye’yi daha cazip hale getiriyor. Pandeminin koşulları elverdiğinde turist sayısının salgın öncesi göstergelere döneceğinden ve hatta artacağından eminim. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy’nin Ukraynalıları Türkiye’ye destek olmaya ve bu ülkeye turist akışını artırmaya davet ettiğini belirtmek isterim. Türkiye, Ukraynalılar için her zaman çok ziyaret edilen tatil yerlerinden biri olmuştur. Özellikle vatandaşlarımız Kemer’i çok seviyorlar. Kemere yaptığım seyahatler esnasında sürekli Ukraynalı turistleriyle karşılaşarak bundan emin oldum. Türkiye, turizm sektörüne çok yatırım yaparken turistlere güvenli bir tatil de sağlıyor. Kemer’de Ukraynaca yazıların yanı sıra otelde Ukrayna kanallarını da görmekten çok memnun kaldım. Bunlar, Türkiye’deki Ukraynalı turistlerin kabul edildiğini ve Ukraynalı turistlere saygı duyulduğunu ve burada beklenildiklerini bir kez daha teyit etmektedir” diye konuştu.



Ailesiyle Kemer’e seyahati sırasında Olympos Teleferik’i ziyaret ettiğini aktaran Sybiha, “Likya Yolu’nu aşarak ‘zamanda yolculuk’ yapma fırsatı buldum, Türkiye'nin en ilginç doğal güzelliklerinden biri olan Yanartaş’a hayran kaldım ve Kemer sedirinin güzelliğinin ve ihtişamının tadını çıkardım. Bunlar gerçekten eşsiz yerler, bölgenin görülmeye değer incileridir” şeklinde konuştu.

