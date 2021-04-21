Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF’de incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF’de incelemelerde bulundu

İHA

Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF’de incelemelerde bulundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret edip incelemelerde bulurdu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gökhan Akyüz, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hasan Şahin, Öğr. Gör. Dr. Didem Kutlu, Yüksekokul Sekreteri Adil Heptaş eşlik etti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gökhan Akyüz, Rektör Özkan’a okul hakkında detaylı bilgiler verdi.
Rektör Özkan’a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Dekan Prof. Dr. Ahmet Uzun, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nihat Seyhun Alp, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burcu Demirel eşlik etti. Dekan Prof. Dr. Ahmet Uzun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında Rektör Özkan’a bilgilendirmede bulundu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesinin merkez kampüsünden uzakta olan yüksekokulları ve fakülteleri ile merkez kampüsünde bulunan birimleri ziyaretlerine devam ederek sorunların yerinde çözümü için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında okul sınıflarını, toplantı salonlarını gezen Rektör Özkan, öğrenciler olmadan okulların binadan ibaret olduğunu belirterek “Pandemi nedeniyle uzun zamandır okullarımız, öğrencilerimizin sesinden ve neşesinden uzak maalesef. Ümit ederim ki önümüzdeki eğitimöğretim döneminde öğrencilerimiz pandeminin de azalmasıyla birlikte aramıza katılır ve gerek meslek yüksekokullarımız gerek fakültelerimiz ve kampüsümüz öğrencilerimizin neşeli sesleriyle yankılanır. En kısa sürede bu zorlu günleri atlatıp sağlıkla birlikte olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor Kendi imkanlarıyla her gün aldığı yiyeceklerle ormandaki sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını beslemek için her gün ...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ortalığı birbirine kattı Motosikletini ve kaskını bırakıp polisten kaçan şüpheli, izini kaybettirdi
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ...
Taş attığı kazlar tarafından kovalanınca yere düşüp sürüklendi Yolda karşılaştığı kaz sürüsüne taş atınca hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Taş attığı kazlar tarafından kovalanınca yere düşüp ...
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye övgü Andrii Sybiha: “Türkiye, Ukraynalılar için her zaman popüler bir tatil yeri olmuştur"
YEREL HABERLER Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye ...
Avrupa'ya çağla, Döşemealtı'ndan
YEREL HABERLER Avrupa'ya çağla, Döşemealtı'ndan
Kaş Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi
Aytemiz Alanyaspor, evinde Gaziantep'i ağırlıyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, evinde Gaziantep'i ağırlıyor
Antalya’da kumar operasyonu: 7 kişiye 37 bin 702 TL ceza
YEREL HABERLER Antalya’da kumar operasyonu: 7 kişiye 37 bin 702 TL ...
'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
YEREL HABERLER 'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
Ammar Issa: “Korona virüs güzellik ürünlerine rağbeti arttırdı”
YEREL HABERLER Ammar Issa: “Korona virüs güzellik ürünlerine rağbeti ...
Antalyalı kadınlar, krav maga ile kendilerini koruyor
YEREL HABERLER Antalyalı kadınlar, krav maga ile kendilerini koruyor
Kadın Futbol Ligi'nde gruplardaki 2'nci maçlar devam ediyor
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde gruplardaki 2'nci maçlar devam ...
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler´i 7-0 yendi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler´i 7-0 yendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üç projesi ödül aldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üç projesi ödül ...
Vali Ersin Yazıcı: “Antalya’nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı”
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı: “Antalya’nın şehir planlaması ...
Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Manavgat Belediyesi’ne ödül
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Manavgat ...
İlkadım Belediyesi ikinci yarıya çıkmadı, Fatih Vatanspor maçı hükmen kazandı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi ikinci yarıya çıkmadı, Fatih ...
Başkan Yücel, işçilere mesleki yeterlilik belgesi verdi
YEREL HABERLER Başkan Yücel, işçilere mesleki yeterlilik belgesi ...
Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirini aldı
YEREL HABERLER Belediyelerin EN'leri ödüllendirildi Akdeniz ...
Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' ...
Alanya’nın batı girişinde “Yörük göçü” temalı peyzaj projesi
YEREL HABERLER Alanya’nın batı girişinde “Yörük göçü” temalı peyzaj ...
Tadilattaki 4 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Tadilattaki 4 yıldızlı otelde yangın
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler Antalya’da tarihi surlar üzerinde tehlikeli hareketler Bisikletiyle yapığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun ...
(Özel) Alanya’da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Alanya’da restoran önünden çiçek hırsızlığı ...