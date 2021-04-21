İftarını yapan 55 yaş üzeri vatandaşlar aşı için hastaneye koştu Antalya’da iftar sonrası 55 yaş aşı yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 55 yaş üstü vatandaşların da aşı olabileceğini açıklamasının ardından Antalya’da vatandaşlar, iftardan sonra da hastanelere aşı yaptırmaya koştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" sözlerine yer vermişti. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Antalya’da 55 yaş üstü vatandaşlar, dün randevularını oluşturmaya başladı.

Aşılama kapsamına alınan vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor. Gündüz oruçlu oldukları için aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar, iftar sonrası aşılama merkezi oluşturulan Kepez Devlet Hastanesine gitti. Vatandaşlar hastane önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sıraya girip aşılarını yaptırdı.

Aşı tercihlerine göre belirlenen odaya giren vatandaşlar, hemşirelerce herhangi bir hastalıklarının ya da alerjik bir durumlarının bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra, aşıları gerçekleştirildi.

Sıra gelmesiyle dün gece randevu alarak aşı olmaya geldiğini ifade eden Asiye Evcil, “Sevinçli ve mutluyuz. En azından tedbirlerimizi alır ona göre yolumuza devam ederiz. Hayırlı olsun. Çok dikkat ediyorum. Covid atlatmadım. Aldığım tüm sebze ve meyveleri yıkarım” dedi.

58 yaşındaki Mustafa Evcil ise "Bakanımıza teşekkür ederiz. En azından aşılarımızı vurulacağız. Ömrümüzü garanti almak istiyoruz. Sürpriz oldu beklemiyorduk. Dün gece hemen randevumuzu aldık. Buraya geldik” açıklamasına yer verdi.

55 yaşına sıra gelmesi ile hemen randevu aldığını belirten Ergün Keskin, “Mutluyum. Herkesin olması gerekir. Akşam olması da çok iyi oldu. Daha önce grip aşılarımı da olurdum” ifadelerini kullandı.

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