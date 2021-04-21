Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklendi, kazları satışa çıkardı Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz: 3 bin TL'ye köpek alacağınıza bin TL'ye 4 kaz alın eve kimse giremez" “Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti”

Antalya’da kızının bisikletini almak için girdiği bahçede, beslediği kazların saldırısına uğrayan adamın telefonu kırıldı ve dizinden yaralandı. Kazların saldırısına uğrayan talihsiz adam, “Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti. Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm” dedi. Olayın görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın sonrasında kazlar da satışa çıkartıldı.

Olay, 20 Nisan Salı günü Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Ömer Akyüz, kızının bisikletini almak için evinin bahçesine girdiği sırada uzaklaşması için taş attığı kazların saldırısına uğradı. Kaçmak istediği sırada yere düşen Akyüz, dizinden yaralanırken, telefonu kırıldı. Evlerinde köpekte beslediklerini ve kazların, köpekler kadar saldırgan olmadığını söyleyen Akyüz, kazları satışa çıkardığını duyurdu. Telefonunu tamir ettirmek için kazları satacağını söyleyen Ömer Akyüz, kampanya yaparak 4 kazı bin TL’ye satacağını söyledi.



“Kazlar üzerime doğru gelmeye başladı”

Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz, “Dün öğleden sonra saat 16.00 civarlarında kızımın bisikletini almak için bahçeye girecektim. O sırada kazlar üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de onların üzerine gittim. Fakat onlar başarılı oldu, beni kovalamaya başladılar. Ben de kaçarken düştüm. Ben düştükten sonra kovalamayı bıraktılar. Normalde babam besliyor bunları. Babama bir şey yapmıyorlar ama böyle yabancı görünce saldırıyorlar. Ben de taksi şoförlüğü yapıyorum, çok evde olmuyorum. Beni tanımadılar sanırım o yüzden saldırıya uğradım. Telefonum kırıldı, dizim parçalandı” diye konuştu.



“Yoldan geçene bile bağırıyorlar”

Kazların yoldan geçen insanlara bağırdığını söyleyen Ömer Akyüz, “Korkuyorum artık. Evde köpekte besliyoruz. Akşamları bahçeye girdiğinizde köpek seslenmiyor ama bu kazların sesinden durulmuyor. Yoldan geçene bile bağırıyorlar, peşine düşüyorlar. Geçenlerde de bir kadının eteğini tutmuş kaz. Etrafında bir iki tur dönmüş” dedi.



“Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm”

Düştüğü an hayatının gözünün önünden geçtiğini söyleyen Akyüz, “Bundan sonraki süreçte de çok yaklaşacağımı düşünemiyorum kazlara. Telin arkasından bakacağım artık. Uzaktan sevmeye devam edeceğim. Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti. Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm” şeklinde konuştu.



“3 bin TL verip köpek alacağınıza 4 tane kaz alın”

Kazları satılığa çıkarttığını belirten Akyüz, “Düşünce telefonum kırıldı, kazlar babamın olduğu için masrafı o karşılayacak. Kazların değerinin tanesi 250300 TL civarı. 4 kazı satıp yeni telefon alacağız. Kazları almak isteyenlere sesleniyorum kampanya yaptık 4 tanesi bin TL. Bu kazlarla evi kilitlemeden gidin, kimse giremez. 3 bin TL verip köpek alacağınıza 4 tane kaz alın bin TL’ye daha karlı olursunuz” ifadelerini kullandı.



“Olay güvenlik kamerasına yansıdı”

Olayın görüntüleri, yan evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde Ömer Akyüz’ün kazlara önce taş attığı sonra ise bir kazın saldırısına uğradığı görüldü. Kazdan kaçan Akyüz, sert bir şekilde yere düşerek sürüklendi.

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