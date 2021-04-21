Serik-2 arıtma tesisi inşaatının yüzde 80’i tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Belek Bölgesi'ne hizmet etmek üzere yapımına başlanan ‘Serik2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Projesi” inşaatının yüzde 80’i tamamlandı. Tesisin 2021 Ekim ayında hizmete alınması hedefleniyor.



Serik2 Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Türkiye'de bir ilk olan işbirliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Kültür Bakanlığı’nın 243 milyon TL'lik finansal destek sağladığı projenin inşaatı hızla devam ediyor. Betonarme yapıların inşaatı yüzde 80, toplam proje ise yüzde 60 seviyesine ulaştı. 67 dönüm arazi üzerine kurulan Serik2 Atıksu Arıtma Tesisi ile Serik ve Belek bölgesinin 2050 yılına kadar arıtma alt yapısı garanti altına alınacak. Serik’te mevcut arıtmaya ek olarak yapımına başlanan tesiste günde 65 bin metre küp atık su arıtılabilecek. Tesiste 260 bin kişinin evsel atık suyu arıtılabilecek.



“Belek 1 ve Belek 2 tesisleri devre dışı kalacak”

Serik2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Projesi kapsamında 3 adet betonarme ve 1 adet hazır paket tip terfi istasyonu da yer alıyor. Proje kapsamında yaklaşık 25 kilometrelik kanalizasyon hattı da imal edilecek. Yeni terfi istasyonları ve arıtma tesisi tamamlandığında betonarme ve mekanik yönden uzun süredir çalışan ve ömrünü tamamlamaya yakın olan Belek1 ve Belek2 Atık Su Arıtma Tesisleri devre dışı bırakılacak.



“Kapasite 130 bin metreküpe çıkarılabilecek”

Bakanlık, yapımın tamamlanmasının ardından tesisi 20 yıl süreli işlettikten sonra Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne teslim edecek. 20 yıllık süreçte Belek bölgesinin tüm atık su gelirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınacak ve bu kaynak bölge altyapısına aktarılacak. Tesisin kapasiteli ihtiyaca göre ilerleyen zamanda 130 bin metreküpe çıkarılabilecek.



“Turizm ve carettalar korunacak”

Serik’te çevresel riskleri sona erdirecek projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeden gelen evsel atık sular turizm bölgesi dışında yer alan bu arıtma tesisine bağlanacak. Diğer tesisler devre dışı kalmasıyla üst düzey bir çevre koruması ve merkezi atık su yönetimi sağlanacak. Bölgede turizmi için büyük önem taşıyan ve Caretta Carettaların ortak yaşam alanı sahiller korunurken, çevre kalite standartları üst seviyeye ulaşacak.

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