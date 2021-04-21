AKBB’den Cemil Meriç Kütüphanesi’ne ödül

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda, Kepez Belediyesi’nin trafo binasını restore ederek kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kütüphanesi Projesi’, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Antalya Dokuma İplik Fabrikası’nı halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, bir zamanlar fabrikaya enerji sağlayan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kütüphanesi’ projesi ödül aldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasıyla, ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görülen Cemil Meriç Kütüphanesi, bir ödülün daha sahibi oldu. Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda, Kepez Belediyesi’nin trafo binasını restore ederek kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kütüphanesi Projesi’, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenen ödül töreninde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Üst Yapı Çalışmaları’ kategorisindeki birincilik ödülünü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in elinden aldı. Kepez Belediyesi’nin açılışını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapmayı planladığı kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya’nın en zengin kütüphanesi olacak. Türkiye’nin dört bir yanından 65 binden fazla kitabın bağışlanmasıyla da en büyük bağış kampanyası yapılan kütüphane oldu. Cemil Meriç Kütüphanesi, 7 gün 24 saat kitap severlere hizmet verecek.

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