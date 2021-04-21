Alanya'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, 36 kişinin de temaslı olduğu 5 katlı apartman, karantinaya alındı.

Şekerhane Mahallesi Rektör Sipahioğlu Sokak'ta bulunan ve 46 kişinin yaşadığı Alkent Apartmanı C blokta 10 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu bina, karantinaya alındı. 36 kişinin temaslı olduğu binanın önünde polis, demir bariyerlerle güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları yasakladı.

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu binaya 19.04.2021 günü saat 15.00'den 29.04.2021 günü saat 15.00'e kadar 10 (on) gün süreyle giriş ve çıkışların durdurulmasına, karantina tedbirlerinin uygulanmasına, karantina tedbiri uygulanan binada bulunan resmi ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince idari izinli sayılmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari para cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin olarak ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-21 15:06:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.