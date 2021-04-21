Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı tamirat çalışmaları nedeniyle Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 2326 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım yan yollardan sağlanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı’nın (Kepez Belediyesi Yanı) AntalyaAlanya istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 23 Nisan Cuma ile 26 Nisan Pazartesi günleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte köprülü kavşak üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.