İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan İran vatandaşı Kamran Heıdari Garmderah (44), kaldığı apartın odasında ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Garmderah'ın, gayrimenkul ve sanal para üzerine danışmanlık yaptığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 Sokak'ta bulunan apartta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı Kamran Heıdari Garmderah'dan haber alamayan arkadaşı, oturduğu aparta geldi. Evden çıkmadığını öğrenince kapıyı zorla açıp evine giren arkadaşı, Garmderah'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu site güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kamran Heıdari Garmderah'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı tespit edilen Garmderah'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evdeki bilgisayara ise incelenmek üzere el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-21 16:18:49



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