Alanyaspor, Gaziantep karşısında galibiyete odaklandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Suat Arslanboğa üstlenecek. Son 5 haftada yalnızca tek galibiyetle 3 puan alan turuncuyeşilli ekip, ligde kötü gidişatı durdurup bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Süper Lig'de iki rakip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da birer maçı kazandı. Bir maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ev sahibi ekip 31'lik skorla kazandı.



Alanyaspor’da 1 eksik

Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar’ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor'un Gaziantep maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

“Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Babacar.”

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