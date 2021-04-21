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Antalya'da üniversite personelinin servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

DHA

Antalya'da üniversite personelinin servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı


Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, üniversite personelini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarını taşıyan Erdoğan Yılmaz yönetimindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsüyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil, hatalı geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan devrilen servis minibüsünden fırlayan Yakup Calkurt, yaşamını yitirdi, araçtaki 7 kişi ile otomobildeki Zahide Hangül adlı çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Nurcan Kırıcı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın camı kırılarak çıkarıldı. Sağlık görevlileri, 2'si ağır 8 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yakup Calkurt'un cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de kazayı öğrenir öğrenmez bölgeye gelerek, yaralılarla ilgilendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2021-04-21 17:44:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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