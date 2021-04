Vali Yazıcı: "Devam eden 455 projenin toplam tutarı 5 milyar 979 milyon TL" " Antalya’da 690 bini aşkın kişi aşılandı "

2021 yılı 2’nci İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2021 yılında yapımı devam eden 455 projenin toplam tutarının 5 milyar 979 milyon TL olduğunu ifade etti.

Antalya'nın 2021 yılı 2’nci İl Koordinasyon Kurulu, Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantıları Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı toplantıda Vali Yazıcı; 34 biten, 297 devam eden, 59 ihale aşamasında, 63 başlanmayan ve 2 tasfiye edilen proje olduğunu açıkladı. 2020 Yılı Eylül Ayı sonu itibarıyla Antalya’da yürütülen projelerde parasal gerçekleşme oranının yüzde 19,42 olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu oran genel ve özel bütçeli kuruluşlarda yüzde 23,09, belediyelerde ise yüzde 15,08 olarak açıkladı.



Antalya’da 690 bini aşkın kişi aşılandı

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak toplantının çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Yazıcı; “Hepinizin bildiği gibi pandemi ile mücadele hız kesmeden devam etmekte. Bir yılı aşkın bir süredir pandemi dönemi içerisindeyiz. Aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şuana kadar ilimizde 690 bini aşkın kişi aşılandı. Bu iyi bir sayı. İnşallah bu süreç hızlı bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.



“Pandemi önlemlerine ve kurallarına harfiyen uyalım”

Her şeyin başının sağlık olduğunu ve bu yöndeki bir aksamanın tüm işleri olumsuz etkilediğini belirten Vali Yazıcı; “Sağlıkla ilgili bir rahatsızlık yaşadığımızda tüm işlerimiz olumsuz etkileniyor. Sağlığımız yerinde olmadığında sağlığımızla ilgili problemlerimiz devam ettiğinde hiçbir işimizi layıkıyla gerçekleştiremiyoruz. Çünkü sağlık yaşamın devamı için bir ön koşuldur. Dolayısıyla bu illetten hep birlikte mücadele ile kurtulacağız. Başta çalışanlarınız olmak üzere kurumlara gelen vatandaşlara koronavirüs konusundaki hassasiyeti uygun bir şekilde anlatmaya, hatırlatmaya devam edelim. Bundan kurtulmadan rahat bir nefes almamız mümkün değil. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi süreci toplumun tüm kesimlerini sıkıntıya sokmuş durumda. Bu sıkıntıdan da bizi yine biz kurtaracağız. Bu sebeple önlemlere ve kurallara harfiyen uyarak bu illetten bir an önce kurtulalım” ifadelerini kullandı.



“Ramazanda denetimlerimize ağırlık verelim”

Ramazan ayında özellikle gıda yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında dikkat çeken Vali Yazıcı, “Bu süreç hepimizi yordu. Ama bizler görev yaptığımız illerdeki vatandaşlarımızın sağlığından da sorumluyuz. Bu yüzden ilk günkü gibi bu konuya hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Pazarlarımızda ve ilçe merkezlerindeki kalabalıkların her daim kontrol altında alınması gerektiğini, kolluk kuvvetlerimizin bu bağlamda daha sıkı denetimler gerçekleştirmelerini istiyoruz. Çünkü her şeyin başı sağlık. Sağlık göz ardı edeceğimiz bir konu değil. Aynı ciddiyetle devam etmek durumundayız. Ramazan ayında orucun da etkisiyle insanlar alışveriş yerlerinde, pazar yerlerinde normalin üzerinde bir kalabalık oluşturuyor. Gıda satan yerlerin daha sıkı denetleniyor ve kontrol altında tutulması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarımızda, pazarlarda, marketlerde ve benzeri gıda satan yerlerde, ana cadde ve meydanlarda kısıtlamalara aykırı görüntülere müsaade etmeyelim. Hafta sonu sokağa çıkmalarla ilgili Sayı Bakanımız da açıkladı, sahillerde gezi alanlarında kimsenin olmaması gerekiyor. Sahillerde market yok. Gıda satan bir işletmede yok. Dolayısıyla sahil bandında yürüyüş, oturma vb. olaylara müsaade etmemeliyiz. Bu süreci tersine çevirmemiz lazım. Bu sebeple hep birlikte en hassas biçimde kurallara uyulmasını bekliyorum” dedi.



“Bu şehirde çalışmanın sorumluluğunu unutmamalıyız”

Toplantıda turizme de değinen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: “Burası bir turizm şehri. Turizmin başkenti. Biz sayılarımızı düşüremediğimizde turizmle ilgili yaşayacağımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Sadece Antalya’nın yaşadığı bir sıkıntı olmayıp ülkemizin yaşadığı bir sıkıntı olacak. Bu bağlamda bizim omuzlarımızda bu şehirde yaşayan yetkililer olarak ağır bir sorumluluk var. Türkiye’nin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan bu şehre farklı hizmet ederek konulara farklı bakmamız gerekiyor. Turizmin omuzlarımızdaki sorumluluğunu ve ağırlığını unutmadan işlerimizi yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor.”



“Orman yangınlarına karşı iyi koordine olmalıyız”

Yaz aylarına gelmemizle birlikte orman yangınlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı; “Yanan ormanlar, yanan ağaçlar hepimizin. Bu ülkenin, bu şehrin önemli bir değeri. Dolayısıyla yangın haberi alındığında imkânı olan, gücü olan tüm kurum ve kuruluşların harekete geçmesini rica ediyorum. Burada hızlıca alacağımız kararlarla bir ağacımızı bile böyle üzücü olaydan kurtarsak bizim için çok önemli. Şükürler olsun Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipmanları yangına hızlıca müdahalede edebiliyor. Ama her ne kadar güç ve imkân olsa da böyle bir afet de diğer kurumların desteklerine ihtiyaç duyuluyor. Yanan her bir ağaç bizlerin. Yanan ağaçlarla birlikte adeta ciğerimiz yanıyor. Bu konuda aranızdaki koordinasyonun çok iyi olmasını umuyor ve bekliyorum. Geçen yıl bu koordinasyon konusunda başarılı bir iş çıkarıldı. Aynı düzen ve titizlikle bu yıl da devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.



“Ramazan kolilerimizi küçük esnafımızdan hazırlayalım”

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulan Vali Yazıcı; “Bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek ve gönüllere dokunabilmek amacıyla hayır yapmayı ihmal etmeyelim. Dinimizin de emretmiş olduğu yardımlaşma geleneği, Türk toplumunun milli karakteridir. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yapacağımız aynî yardımları (gıda kolisi, giyim vb.) hazırlarken pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük esnafımızı unutmayalım. Esnafımızdan alışveriş yaparak onlara da destek olalım. Bize başvuran hayırseverlerimizi yönlendirerek küçük esnafımıza sahip çıkalım” dedi.

Bu güzel ayda zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı; “Yardımlarımızı yaparken “Sağ Elin Verdiğini Sol El Bilmemeli” hassasiyetiyle hareket edelim. Yardımlaşma ayı ramazan ayında geleneğimiz olan yardımlaşmayı devam ettirmenizi temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede yüz yüze gerçekleştireceğimiz toplantılarda görüşmek dileğiyle” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.