Kadın 1'inci Futbol Ligi C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın 1'inci Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda C Grubu´nda ikinci maçlar tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde günün ilk maçında Kireçburnu ile Dudullu karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen maçta Kireçburnu, Elanur Laçin´in attığı 3 golle rakibini 3-2 mağlup etti. Dudullu´nun golleri ise Dilan Erkul ve Kübra Laçin´den geldi.

Maçın ardından açıklama yapan Kireçburnulu oyuncu Elanur Laçin, 3 gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Laçin, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Maça çıkarken beraberlik ya da mağlubiyet seçeneği yoktu, sadece galibiyet seçeneğimiz vardı. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Kireçburnu Teknik Direktörü İlknur Aktaş da kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzel mücadele oldu. Rakip takım da iyi mücadele etti. Genç bir ekiple oynuyoruz. Burada onlar deneyim de kazanıyor" diye konuştu.

ALG SPOR, FOMGET GENÇLİK VE SPOR'U MAĞLUP ETTİ

Grupta oynanan ikinci maçta ALG Spor ile FOMGET Gençlik ve Spor karşılaştı. İlk yarıda her iki takım oyuncuları girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, ALG Spor ikinci yarıda Derya Arhan´ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından konuşan ALG Spor´dan Derya Arhan, takımının attığı golle galip gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Ben hocamın verdiği görevi yaptım. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim" dedi.

ALG Spor Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı, kapanan ve kontratak futbolu oynayan takımlara karşı nasıl oynamaları gerektiği konusunda iyi bir hazırlık maçı olduğunu söyleyerek, "Hem takımımı hem de rakip takımı tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu" diye konuştu.

FOMGET Gençlik ve Spor´dan Ebru Şahin ise maçta başa baş mücadele ettiklerini kaydetti, "ALG kendi içinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Biz burada buna taş koyduğumuzu düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOMGET Gençlik ve Spor Teknik Direktörü Hasan Vural da ligde ALG ve Beşiktaş´ın çok büyük yatırımlar yaptığını vurguladı, "Bizim oyuncularımız bugün 89 dakika başa baş mücadele etti. 89´uncu dakikada frikikten gol yedik. İyi bir karşılaşmaydı. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1):

KireçburnuDudullu maçından görüntüler

RÖP 1: Elanur Laçin

RÖP 2: İlknur AKtaş

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2):

ALG Spor-FOMGET Gençlik ve Spor maçından görüntüler

RÖP 1: Derya Arhan

RÖP 2: Aslı Canan Sabırlı

RÖP 3: Ebru Şahin

RÖP 4: Hasan Vural

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-21 19:04:18



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