Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu´nda D Grubu´nun ikinci karşılaşmaları da tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde oynanan günün üçüncü karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediyespor´la Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içinde geçen maçta Kayseri Gençlerbirliği´nde Nazlı Feride Aletirik karşılaşmanın tek golünü attı.

Maçın ardından açıklama yapan Kayseri Belediyespor Teknik Direktörü Sercan Erdoğan, ligde yeni olduklarını söyleyerek, "Maç oldukça tempolu ve gergin bir maç oldu. İki taraf da çok istedi. Rakibimizi de tebrik ederim. Galip geldikleri için kızlarımızı da tebrik ederim. Geçen sene 2´nci ligden çıktık, bu sene ilk maçlarımızı oynamamıza rağmen 2 maçta 4 puan aldık. Kızlarımız elinden gelen mücadeleyi veriyor, aslanlar gibi oynuyor" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Ömer Faruk Varlık ise oyuncularının ilk maçta galip gelmelerinin rehavetine kapıldığını belirterek, "Maçta Kayseri takımı daha istekli ve arzuluydu. Biz de Kocaeli maçında istekli ve arzuluyduk. O günkü maçı kazandık, bugünkü maçı da kaybettik. Futbolcularımız çok genç, galibiyetin sevincini, mağlubiyetin de hüznünü yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor. İlerleyen günlerde daha iyi olacağız" diye konuştu.

KONAK BELEDİYESPOR, KOCAELİ FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 2-0 YENDİ

D Grubu´nda oynanan ikinci maçta Konak Belediyespor´la Kocaeli Futbol Kulübü karşılaştı. İlk yarısı berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Konak Belediyespor, Seval Kıraç´ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Konak Belediyespor´dan Cansu Gürel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti.

Konak Belediyespor Teknik Direktörü Teknik Direktörü Ali Alanç, ligin düzenlenmesi konusunda çabalarından dolayı TFF yönetimine teşekkür etti. Ali Alanç, "Yeni bir takımız, pasa dayalı kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. İlk yarıda skoru bulamamıştık fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sonuca ulaştık" dedi.

Kocaeli Teknik Direktörü özge Arslan da "Bugünkü maçın ilk yarısı ortada geçti. Yakaladığımız 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Onları değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi. Ama futbol bu. Değerlendiremeyince biraz da açıklar vermeye başladık. Uzaktan yediğimiz bir golle oyundan düştük" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1):

Karadeniz EreğliKayseri maçından görüntüler

RÖP 1: Kayserispor Teknik Direktörü Sercan Erdoğan

RÖP 2: Kdz. Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Ömer Faruk Varlık

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

KonakKocaeli maçından görüntüler

RÖP 1: Konak Belediyespor Cansu Gürel

RÖP 2: Konak Beledıyespor Ali Alanç

RÖP 3: Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Özge Arslan

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-21 23:45:37



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