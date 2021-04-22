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Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak

DHA

Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı orman yangını mevsimi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bölge Müdürü Vedat Dikici, bu yıl ilk defa orman yangınlarıyla mücadelede, Antalya semalarında, 80 kilometreden dumanı tespit edebilecek insansız hava aracının görev alacağını açıkladı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1 milyon 148 bin hektar orman alanına sahip olduğunu ve Antalya'nın Türkiye'de orman varlığı en yüksek illerden biri olduğunu belirten Bölge Müdürü Dikici, "Ormanlarımız genellikle iğne yapraklı ormanlardan oluşuyor. Yani kızılçam, üst tarafa doğru gittiğimizde sedir, karaçam ana ağırlıklı türler. Ayrıca ardıç, meşe ve çeşitli yapraklı türleri de var" dedi.
BİRİNCİ DERECEDE HASSAS BÖLGE
Antalya bölgesinin yangına birinci derecede hassas bölge olduğuna işaret eden Vedat Dikici, "Türkiye'de hakikaten orman yangınları açısından en tehlikeli sayabileceğimiz İzmir ve Muğla ile birlikte 3 ilden 1'iyiz. Bu nedenle orman yangınlarıyla ilgili hazırlıklarımıza kıştan başlıyoruz ki yaza kadar eksiğimiz kalmasın" diye konuştu.
Şu ana kadar işbaşı eğitimlerinin tamamlandığını anlatan Dikici, "Bütün işletmelerimizdeki işçilerimize tekrar eğitim verildi. Bilenlere hatırlattık, bilmeyenlere öğretmeye çalıştık. Teknik elemanlarımızı buradaki yangın eğitim merkezimize çağırıyoruz, yeni işe başlayanların özellikle eğitimini tamamladık" dedi.
ARAÇLAR HAZIR
Antalya'da yangında kullanılan 180 ilk müdahale aracı, arazöz ile su tankeri olduğunu ve bakımlarının yapıldığını kaydeden Vedat Dikici, 2'si kiralık toplam 8 TIR, 8 dozer, greyder ve kepçenin hazır olduğunu da dile getirdi. Dikici, bu araçların yazın sadece orman yangınlarında kullanılmak için tahsis edildiğini söyledi.
4 HELİKOPTER, 1 UÇAK
Bütün yangın gözetleme kulelerinin bakımını da yapmaya başladıklarını belirten Dikici, "Çünkü kışın ulaşılmayan zirvelerde kar altında olduğu için bu yangın gözetleme kulelerine yeni ulaşmaya başladık. Mayıs ayı itibarıyla onları da bitireceğiz. Gözetleme ağımızı kuracağız ve yaza hazır gireceğiz" diye konuştu. 
Geçen yıl 3 olan yangın söndürme helikopter sayısının Orman Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 4'e çıkarıldığını da belirten Dikici, bir de yangın söndürme uçağı bulunacağını kaydetti.
Bu yıl yeni uygulamayla yangın mevsimine başlanacağını açıklayan Dikici, "Bir de insansız hava aracımız olacak. Artık Antalya ormanlarını havadan gözetleyeceğiz. Yazılımları tamamlandı, 70-80 kilometre ötedeki duman ve yangını algılama özelliğine sahip. 15 dakikada tüm Antalya'yı tarayacak ve artık bundan sonra Antalya'yı havadan gözetleyeceğiz" dedi.
KÖTÜ NİYETLİLERİ DE BELİRLEYECEK
İnsansız hava aracı kullanılarak, yangını en kısa zamanda koordinatlarıyla havadan tespit ve ardından hareket etme imkanı olacağını dile getiren Dikici, "Kötü hava koşullarında dahi duman veya yangın tespitleri yapabilecek. Kötü niyetli kişileri de gözetleme şansımız olacak. Bu yılki en büyük fark ve yenilik bizim için bu olacak. İnşallah daha iyi, daha güzel ve çok daha az alan zayiatı ile bir yangın mevsimi geçirmeyi umuyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-22 09:26:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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