Koronanın turizme faturası, 116 milyon geceleme kaybı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronanın turizme faturası, 116 milyon geceleme kaybı

DHA

Koronanın turizme faturası, 116 milyon geceleme kaybı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'deki konaklama tesislerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 116 milyon geceleme kaybettiği belirlendi. Turizmdatabank.com araştırmasına göre 2019'da 211.2 milyon geceleme yapılan tesisler, 2020 yılında 95.3 milyon gecelemeye ev sahipliği yaptı. Düşüşün yüzde 80'i yabancılardan, yüzde 20'si Türklerden kaynaklandı.
Türkiye ve dünya turizmine yönelik istatistiksel çalışmalar ve raporlar hazırlayan Turizmdatabank'ın 2020 ve 2021 yılı raporları, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. 2020 yılındaki geceleme sayıları, paket tur kayıpları, mart ayındaki otel fiyat artışları ve 2021 ilk üç ayı Antalya'nın paket tur pazarındaki hakimiyeti, Türkiye'deki toplam yatak arzı ve kredi kartlı konaklama harcamalarındaki değişimlere yönelik raporlar hazırlandı. 
KAYIP 116 MİLYON GECELEME
Araştırmaya göre Türkiye'deki konaklama tesisleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 116 milyon geceleme kaybetti. 2019'da 211.2 milyon geceleme yapılan tesisler, 2020 yılında 95.3 milyon gecelemeye ev sahipliği yaptı. Düşüşün yüzde 80'i yabancılardan, yüzde 20'si de Türklerden kaynaklandı. 2020'de işletme belgeli tesislerde yapılan yabancı gecelemelerin yüzde 87.5'i otellerde gerçekleşti. Yabancı gecelemelerin yüzde 5.2'si tatil köylerinde, yüzde 2.5'i özel tesislerde yapıldı.
ÜLKERE GÖRE DAĞILIM
Yabancı gecelemelerin yüzde 31.6'sını Ruslar sağlarken, bu alandaki düşüşün yüzde 20'si bu pazardan kaynaklandı. Gecelemelerin yüzde 10.8'ini Almanlar sağlarken, düşüşün yüzde 23.1'i bu pazardan. Ukrayna pazarı geceleme artışının sağlandığı tek pazar oldu. Ukrayna, gecelemelerin yüzde 12'sini sağladı. Gecelemelerin yüzde 8.5'ini İngilizler sağlarken, düşüşün yüzde 7'si bu pazardan kaynaklandı.
PAKET TUR KAYBI YÜZDE 79
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın paket tur pazarındaki 2020 yılı analizini de yapan Turizmdatabank.com, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Covid-19 etkisinde daralan 2020 yılında 3.4 milyon turist ağırlayan Antalya'ya, önceki yıl 15.2 milyon ziyaretçi geldi. Antalya'ya geçen yıl paket turlarla gelen turist sayısı yüzde 79.9 düştü.
OTEL FİYAT ARTIŞLARI DÜŞÜYOR
Türkiye'de faaliyette olan otellerin gecelik konaklama fiyatlarının, 2021 Mart ayında yüzde 5.84 arttığı belirlendi. Bu ayda ülke genelindeki 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) yüzde 13.18 olarak gerçekleşti. Böylece otel fiyatlarındaki artış, enflasyonun 7.3 puan altında kaldı. Covid-19 sürecinin otellerde müşteri ve dolulukları düşürmesi, gecelik otel fiyatlarının da gerilemesine neden olmuş, fiyat artışlarını sınırlamıştı. Geçen yıl martta yüzde 15.5 olan fiyat artışı, bu yıl ancak yüzde 5.84 oldu.
İLLERE GÖRE ARTIŞLAR
Turizmdatabank.com'un derlediği verilere göre, Antalya otellerindeki gecelik fiyatlar martta yüzde 4.12 artış gösterdi. Ancak bu artış yüzde 13.53 olan il enflasyonunun altında kaldı. İzmir otellerinde yüzde 7.11 artış oldu. İstanbul'da otel fiyatları artışı, ülke ortalamasının çok gerisinde kalmaya devam ediyor. İstanbul'daki gecelik otel odası fiyat artışı yüzde 2.39 oldu. Bu dönemde Muğla otel fiyatları yüzde 5.80 arttı.
PAKET TURDA RUSYA HAKİMİYETİ
2021 ilk 3 ayında, Antalya'ya en çok turist Rusya'dan gelirken, bu pazarın ağırlığı yüzde 33'ten yüzde 87'ye yükseldi. Türkiye'de en çok paket turisti alan Antalya, 2021 ilk çeyreğinde 186 bin daha az paket ziyaretçi alırken Rusya'ya çalışan operatörler ilk sıraları aldı.
YATAK SAYISI 1.6 MİLYON
Turizmdatabank'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı analize göre, Türkiye'de işletme belgeli yatak arzı artışını, hala 5 yıldızlı oteller sürüklüyor. Bu tesisler aynı zamanda toplam arzdan en büyük payı alıyor. Türkiye'de işletme belgeli yatak arzı, 10 yılda 386 bin artarak, 1 milyon 20 bini yakaladı. Bu artışın, yüzde 67-68'ini 5 yıldızlı, yüzde 20-21'ini 4 yıldızlı ve yüzde 8-9'unu 3 yıldızlı oteller sağladı. Toplam 1 milyonu geçen turizm işletme belgeli yatak sayısının yüzde 49'u (496 bin 268) 5 yıldızlı, yüzde 23'ü (243 bin 863) 4 yıldızlı ve yüzde 13'ü (124 bin 259) 3 yıldızlı otellerde bulunuyor. Bu 3 kategori, toplamın yüzde 85'ini oluşturuyor. Belediye belgeli 575 bin yatak da eklendiğinde Türkiye'de toplam arz 1.6 milyona yaklaşıyor.
KREDİ KARTLI HARCAMALAR DÜŞTÜ
Yurtiçinde, kredi ve banka kartları ile yapılan kartlı konaklama harcamaları, yılın 2 aylık döneminde yüzde 41.2 daraldı. 2021'in 2 aylık döneminde kartlı harcamalar 1.7 milyar TL oldu. 2020'nin aynı dönemindeki harcamalar 3 milyar TL dolayındaydı. Bu yıl yapılan harcamaların 0.46 milyar TL'si banka, 1.33 milyar TL'si de kredi kartları ile gerçekleşti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-22 10:10:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
YEREL HABERLER İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde ...
Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
YEREL HABERLER Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar ...
Aşı yaptırmayanların gerekçesi, korku ve iki aşı arasında kalmak
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayanların gerekçesi, korku ve iki aşı ...
Kadın 1'inci Futbol Ligi C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
YEREL HABERLER Kadın 1'inci Futbol Ligi C Grubu'nda ikinci maçlar ...
Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Vali Yazıcı: "Devam eden 455 projenin toplam tutarı 5 milyar 979 milyon TL" " Antalya’da 690 bini aşkın kişi aşılandı "
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Devam eden 455 projenin toplam tutarı 5 ...
Güvenlik görevlisi yalanıyla altın ve para dolandırıcılığı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi yalanıyla altın ve para ...
Antalya'da üniversite personelinin servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da üniversite personelinin servisi ile ...
Kulüp başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Kulüp başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Alanya Belediyesi “Sıfır Atık” yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi “Sıfır Atık” yatırımlarına devam ...
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu toprağa verildi
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu toprağa ...
Alanyaspor, Gaziantep karşısında galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Gaziantep karşısında galibiyete odaklandı
Antalya’da aşı olmak istemeyenler için 35 ikna ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Antalya’da aşı olmak istemeyenler için 35 ikna ekibi ...
İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor
YEREL HABERLER Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma ...
120 çocuk 23 Nisan’ı Masal Köyü’nde kutladı
YEREL HABERLER 120 çocuk 23 Nisan’ı Masal Köyü’nde kutladı
Antalya’da çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
Büyükşehir’in Online Uluslararası 23 Nisan Şenliği başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Online Uluslararası 23 Nisan Şenliği ...
İranlı sanal para brokeri apart oteldeki odasında ölü bulundu Kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü belirtilen İran vatandaşının, bilgisayarına polis tarafından el konuldu
YEREL HABERLER İranlı sanal para brokeri apart oteldeki odasında ölü ...
Kozağacı’nda zarar gören seralar onarılacak
YEREL HABERLER Kozağacı’nda zarar gören seralar onarılacak
Antalyaspor'dan 5 haftalık kötü gidiş
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan 5 haftalık kötü gidiş
Takla atan otomobilden yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden yaralı kurtuldular