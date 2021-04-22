Döşemealtı’nda fırınlara denetim

Döşemealtı Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları ile unlu mamül satışı yapan işyerlerine denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eksikleri olan işyerlerine tutanak düzenlenerek süre verildi.



Yıl içerisinde rutin denetimlerini yapan Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayı ile birlikte kontrollerini sıklaştırdı. İlçede faaliyet gösteren fırınlarda gramaj kontrolü, temizlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, ruhsat ve un ve katkı maddelerinin son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapıldı.



İlçe halkının sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmeleri için sürekli denetim yapıldığını söyleyen Zabıta ekipleri, “Olası eksikliklerde tutanak düzenleyip işyerlerine süre veriyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi şartlarında kesinlikle hijyen ve temizlik şartlarının uyulması kırmızı çizgimiz. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde temizlik ve hijyen konusunda esnafımızın çok titiz olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımız da denetimlerimizden oldukça memnun” diye konuştular.



Zabıta ekipleri üretilen, ekmek, pide ve unlu mamüllerin sofralara güvenle gelebilmesi için çalışmaların süreceğini açıklayarak, olası sağlıksız gıda üretimi yapan işyerlerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

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