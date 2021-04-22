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Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada

DHA

Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta oynanan ikinci maçlar sonunda Fatih Vatansporlu Zelal Baturay 5 gol atarak gol kraliçeliğinde ilk sıradaki yerini korudu. Gol sayısını 4'e çıkaran Kireçburnu takımından Elanur Laçin ise ikinci sırada yer aldı. Ligde, 4 grupta oynanan ikinci karşılaşmalarda filelere 23 gol atıldı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 16 takımın yer aldığı 4 grupta ikinci maçlar tamamlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tedbirlere dikkat edilerek oynanan ikinci karşılaşmalarda atılan 23 golle ligde toplam gol sayısı 64'e yükseldi. A Grubu'nda Fatih Vatanspor ile İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor arasında oynanan karşılaşma; Fatih Vatanspor 3-0 öndeyken, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'un hakemlere tepki göstererek sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı.
EN FARKLI SONUÇ BEŞİKTAŞ'TAN
Gruplarda oynanan ikinci maçlarda en farklı sonucu Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup eden Beşiktaş aldı. Bu maç aynı zamanda ikinci maçlarda en çok gol atılan karşılaşma oldu. Hakkarigücü Spor ve 1207 Antalyaspor ile Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu karşılaşmaları 1-1'lik skorla sona ererken takımlar puanları paylaştı.
ZELAL BATURAY 5 GOLLE İLK SIRADA
Gruplarda ikinci maçların da tamamlanmasıyla gol kraliçeliği yarışında Fatih Vatanspor'dan Zelal Baturay 5 golle zirvedeki yerini korudu. Zelal Baturay'ın ardından Dudullu'ya 3 gol atarak gol sayısını 4'e çıkaran Elanur Laçin ikinci sırada yer aldı. Gol kraliçeliği yarışında Beşiktaş'tan İrem Eren ve Yağmur Uraz da attıkları 3'er golle sıralamada yer aldı.
Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de takip etti.
SON MAÇLAR 23-24 NİSAN'DA
Gruplarda son maçlar 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Son maçlarda; A Grubu'nda Beşiktaş Fatih Vatanspor'la, Amed Sportif Faaliyetler ise İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'la karşılaşırken, B Grubu'nda Ataşehir Belediyesi ile Hakkarigücü Spor ve Adana İdmanyurdu ile 1207 Antalyaspor karşılaşacak. 24 Nisan günü oynanacak maçlarda ise C Grubu'nda ALG Spor'la Kireçburnu, FOMGET Gençlik ve Spor'la karşılaşırken, D Grubu'nda Konak Belediyespor'la Karadeniz Ereğli Belediyespor; Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'yle Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI D-SMART'TA
Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final mücadelelerinden itibaren turnuvanın kalan maçları D-Smart'tan naklen yayınlanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Zelal Baturay'ın attığı goller
Elanur Laçin'in attığı goller
Maçlardan gollerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-22 10:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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