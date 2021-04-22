Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörüklerin yayla yolculuğunda yüzyıllardır devam eden iftar geleneği Buzdolabının olmadığı yaylada kara tencerelerde pişirilen kurutulmuş gıdalarla iftar yapıyorlar Yörüklerin iftar sofralarını dibekte dövülen buğdaydan yapılan keşkek, tereyağı, un ve tuzdan yapılan un aşı, kuru meyvelerden hazırlanan hoşaf, kurutulmuş etten yapılan yemekler süslüyor Bir yandan koyun ve keçilerin sütlerini sağarlarken, bir yandan de obalarında iftar yemeklerini hazırlıyorlar.

İHA

Yörüklerin yayla yolculuğunda yüzyıllardır devam eden iftar geleneği Buzdolabının olmadığı yaylada kara tencerelerde pişirilen kurutulmuş gıdalarla iftar yapıyorlar Yörüklerin iftar sofralarını dibekte dövülen buğdaydan yapılan keşkek, tereyağı, un ve tuzdan yapılan un aşı, kuru meyvelerden hazırlanan hoşaf, kurutulmuş etten yapılan yemekler süslüyor Bir yandan koyun ve keçilerin sütlerini sağarlarken, bir yandan de obalarında iftar yemeklerini hazırlıyorlar.

Ramazan dolayısıyla yaylaya erken çıkan yörüklerin iftar geleneği yüzyıllardır aynı düzenle devam ediyor. Obanın kadınları bir yerden koyun ve keçilerin sütlerini sağarlarken, bir yerden de obalarında iftar saatine yemeklerini hazırlıyorlar. Yemekleri ise kara tencerelerde pişiriyorlar. İftar sofralarını odun ateşinde pişirdikleri un aşı, keşkek, kömbe, bükme, kurutulmuş et, bulgur pilavı, dondurulmuş kavurma ve hoşaf süslüyor.

Selçuklular döneminde Türkmen, Osmanlı döneminde ise Yörük olarak bilinen Toros Dağları'ndaki konar göçerlerin, zorlu yayla yolculuğu ramazan dolayısıyla erken başladı. Ramazanı yaylalarda kurdukları obalarda karşılayan Yörükler, dağlık ve engebeli arazideki zorlu yaşama rağmen ramazan ayına ayrı önem veriyor. Koyun ve keçi etlerini, arazi şartlarında buzdolabı olmadığı için kurutan Yörük kadınları, ayrıca top şeklinde kavurma yaparak donduruyor.
Tuluk dedikleri keçi derisinden yaptıkları yayıkta ayran döverek yağ çıkaran Yörük kızları, iftar sofralarına içecek olarak ayran hazırlıyor.


"Yemekler, kara tencerelerde pişirilir"
Yine odun ateşinde kara tencerelerde pişirilen bulgur pilavı, dibekte dövülen buğdaydan yapılan keşkek, tereyağı, un ve tuzdan yapılan un aşı, kuru meyvelerden hazırlanan hoşaf, kurutulmuş etten yapılan yemekler, koyun ve keçi yoğurdu ve deriye basılan keçi peyniri, iftar sofralarını süslüyor. Tatlı olarak pekmezli tahin tüketen Yörükler, çaylarını ise güğümde kaynattıkları suda demliyor. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kızılağaç mevkisindeki yaylada çadırlarda yaşamını sürdüren Yörük kadınlarından Havva Kara, her zaman çaylarını, ekmeklerini ve yemeklerini odun ateşinde pişirdiklerini belirtti.

Odun ateşinde pişen yemeğin lezzeti
"Kara tencerelerde pişen yemeğin lezzetinin farklı olduğunu" vurgulayan Kara, "Yörüğün sofrasında her şey olur. Neyimiz varsa iftar sofrası için hazırlarız. Bulgur pilavı, kuru fasulye, dövme, tarhana ne varsa pişiririz." dedi. Serin havayı çok sevdiklerini ifade eden Kara, her yayla döneminde üç kez yer değiştirdiklerini, hayatının çadırlarda geçtiğini dile getirdi.

"Süt ve süt ürünü olmazsa olmaz"
Havva Kara'nın gelini Cemile Kara da sofrada süt ve süt ürünlerinin olmazsa olmazlar arasında yer aldığını anlattı. Cemile Kara, "Dünyaya geldiğimden beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Her gün hayvanlarımızı sağar, yavrularını emdiririz. Sağdığımız sütten peynir, yoğurt, lor yaparız. Bunlar çok keyifli uğraşlar. İftar sofralarımızı özenle hazırlarken sütü, yoğurdu, peyniri eksik etmeyiz. Yufka ekmek de mutlaka olur." dedi.

“Yörüklerin bu gelenekleri yüzyıllardır devam ediyor”
Yörüklerin hala Toroslar'da konar göçer hayatını devam ettiği ve kültür taşıyıcıları olarak biliniyor. Selçuklular döneminde uç beyleri olarak özellikle Toroslara yerleştirilen Yörükler, Osmanlı döneminde evladı fatihan olarak Rumeli'ye uç beylikleri, akıncılar olarak yerleştirilmişlerdi.

Yörükler her zaman ramazan ayına ayrı bir önem verirler
"Yörükler, mübarek aylara ayrı bir ehemmiyet veriyorlar. İftar menülerini Orta Asya'dan günümüze kadar taşıyan yörüklerin bu gelenek yüzlerce yıllık bir tarihe dayandığı biliniyor. Arazide, buzdolabı olmadığından koruyabilmek için etleri kurutan yörüklerin iftar sofralarında, keşkek, bulgur pilavı, un aşı, büküş, kurutulmuş etten yapılan yemekler, dondurulmuş kavurma, bazlama olarak da bilinen kömbe, koyun yoğurdu, keçi peyniri, meyvelerden yapılan hoşaf olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada
YEREL HABERLER Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada
Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para ...
Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
YEREL HABERLER Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
Döşemealtı’nda fırınlara denetim
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda fırınlara denetim
Antalya’da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor Aşı timleri günde 3 bin vatandaşa ulaşabiliyor
YEREL HABERLER Antalya’da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen ...
(ÖZEL) Pandemi ertelese de hedeflerinden vazgeçmedi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pandemi ertelese de hedeflerinden vazgeçmedi
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü
‘Antalya Kabak Tatlısı’ tescillendi
YEREL HABERLER ‘Antalya Kabak Tatlısı’ tescillendi
Koronanın turizme faturası, 116 milyon geceleme kaybı
YEREL HABERLER Koronanın turizme faturası, 116 milyon geceleme kaybı
İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
YEREL HABERLER İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde ...
Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
YEREL HABERLER Antalya´da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar ...
Aşı yaptırmayanların gerekçesi, korku ve iki aşı arasında kalmak
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayanların gerekçesi, korku ve iki aşı ...
Kadın 1'inci Futbol Ligi C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
YEREL HABERLER Kadın 1'inci Futbol Ligi C Grubu'nda ikinci maçlar ...
Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Vali Yazıcı: "Devam eden 455 projenin toplam tutarı 5 milyar 979 milyon TL" " Antalya’da 690 bini aşkın kişi aşılandı "
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Devam eden 455 projenin toplam tutarı 5 ...
Güvenlik görevlisi yalanıyla altın ve para dolandırıcılığı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi yalanıyla altın ve para ...
Antalya'da üniversite personelinin servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da üniversite personelinin servisi ile ...
Kulüp başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Kulüp başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Alanya Belediyesi “Sıfır Atık” yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi “Sıfır Atık” yatırımlarına devam ...
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu toprağa verildi
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu toprağa ...
Alanyaspor, Gaziantep karşısında galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Gaziantep karşısında galibiyete odaklandı
Antalya’da aşı olmak istemeyenler için 35 ikna ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Antalya’da aşı olmak istemeyenler için 35 ikna ekibi ...
İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu