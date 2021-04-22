Pazar tezgahlarında kilogramı 5 TL'den satılıyor, sipariş yetişmiyor C vitamini deposu Yeni Dünya’nın hasadı devam ediyor

Batı Antalya bölgesinde yaygın bir şekilde üretimi yapılan Yeni Dünya veya diğer adı ile Malta Eriği hasadı devam ediyor.

Kumluca ve Finike Bölgesindeki üreticiler, Mart ayının 20’sinde başladığı hasada Mayıs ayının ortalarına kadar devam edecek. Mart ayında kilosu 30 Liradan alıcı bulan Yeni Dünya, bugünlerde üreticiler tarafından toptan olarak 7 8 liraya satılırken bölgedeki pazar tezgâhlarında ise 15 TL’ye kadar satılıyor.



“Yemek için diktiler, fazlasını satıyorlar”

Bahçe kenarlarına yemek için diktikleri Yeni Dünya meyvelerinin fazlasını sattıklarını belirten Kumluca Hacıveliler Mahalle Muhtarı Adem Baltacıoğlu, “ 7 TL’ye biz satıyoruz. Pazar tezgahlarında 10 TL’den satılıyor” dedi.



“İstanbul pazarında 20 bölge pazarlarında 15 TL’ye satılıyor”

13 dönüm alanda 400 adet Yeni Dünya ağacı olduğunu belirten Yeni Dünya Üreticisi Feyzullah Akın, “Pazarlamasını iç piyasada yapıyoruz. Denizli, Burdur bölgesi, Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Finike pazarlarında satıyoruz. Hasada bu sene ilk olarak Mart’ın 20’sinde başladık. Olgunlaşanları tek tek dalından topladık. İstanbul piyasamız var. İstanbul’a paketledik ambalajladık. Ve o gün kilosu 30 Liradan satıldı. İkinci hasadımız 20 Liraya düştü. Bugün itibari ile İstanbul’da 3 ayrı yerde malım var. 20 Liradan satılıyor. En düşük 18 Liraya satılıyor. Bölge pazarlarına kilosunu 4,5,6,7 ve 8 liradan toptan veriyoruz. İyi meyveleri 8 Liradan veriyoruz. Pazar tezgahlarında 1315 TL’ye kadar satıyorlar. Şu anda ürün yetiştiremiyorum” diye konuştu.

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