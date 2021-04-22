Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 8 yıldır süren Gezi Parkı olayları davası, zaman aşımına 1,5 ay kala sonuçlandı. Yargılanan 40 sanık, 8 ay 10 gün ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da 2013 yılında, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece ve sonrasında yaşanan Gezi olaylarıyla ilgili 'kamu malına zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'yakarak kamu malına zarar verme' suçlarından 40 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı. Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 8 yıl olan zaman aşımının bitimine 1,5 ay kala, 21'inci duruşmada karara bağlandı. 40 sanıktan 14'üne 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay, 23 sanığa 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün, 3 sanığa da 'yakarak kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sabıkalı 5 sanık dışında tüm sanıkların cezası, hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-22 13:21:17



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