Paradans sporcuları Türkiye Şampiyonası'na hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paradans sporcuları Türkiye Şampiyonası'na hazır

DHA

Paradans sporcuları Türkiye Şampiyonası'na hazır


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da yaşayan Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü'nün 4 sporcusu, 24 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası için dans çalışmalarında sona yaklaştı. Şampiyona için gün sayan paradans sporcuları, pes etmeyeceklerini belirterek son nefeslerine kadar dans edeceklerini söyledi.
Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası, 24 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyonada sporcular 20 farklı kategoride yarışacak. Antalya'da yaşayan Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü sporcuları Şima Elif Umdu, bedensel engelliler Abdülkadir Ünal, Nezihe Ünal ve Ebru Akköz, Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kala Antalya Spor Salonu'nda dans çalışmalarını hızlandırdı. Çeşitli müzik ve koreografilerde çalışan sporcular şampiyona için çok heyecanlı olduklarını söyledi.
PANDEMİ KURALLARINA DİKKATE ALDILAR
Milli Takım Antrenörü Şima Elif Umdu, Türkiye Şampiyonası'na çok az bir süre kaldığını belirterek çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Farkı şehirdeki sporcuların Antalya'da bir araya geleceğini aktaran Umdu, "Bizde Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü sporcusu olarak yarışacağız. Neredeyse her kategorilerden yarışacak sporcularımız var. Partnerimle hazırlandığım, daha önceden de katıldığımız Freestyle ve Freestyle Latin kategorisine katılacağız. Mümkün olduğunca hep beraber gelip çalışmaya başladık. Pandemi sürecinde gerçekten zor zaman geçirdik. Çok temaslı bir spor bu, mümkün olduğunca pandemi kurallarına da dikkat etmeye çalıştık. Umarım daha fazla şanssızlıklar bizi beklemez. Yarışma için çok heyecanlıyız. Eminim diğer şehirlerden katılacak sporcularda heyecanlıdır. Umarım her şey dilediğimiz gibi geçer" dedi.
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ ÜNAL: SON NEFESİMİZE KADAR DANS
2018 Tekerlekli Sandalye Dans Dünya Kupası'nda serbest stilde üçüncü ve 2018 Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda serbest stil kategorisinde birinci olan bedensel engelli milli sporcu Abdulkadir Ünal (46), "Hem Latin hem de Freestyle branşında yarışacağım. Hem yurtiçi hem de yurtdışı yarışmaları için çalışıyoruz. Heyecanlıyız. Çalışmalarımız çok yorucu geçiyor. Çünkü önümüzde Türkiye Şampiyonası'ndan sonra İtalya'da Dünya Kupası var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Beşiktaş spor kulübünü temsilen 4 sporcuyuz. Antrenmanlar son hızıyla devam ediyor. Son nefesimize kadar dans edeceğiz" diye konuştu.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÜNAL: GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ
2019 Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonası'nda duo kateorisinde birinci olan bedensel engelli milli sporcu Nezihe Ünal (32), "Dört yıldır aktif olarak dans sporunun içinde yer almaktayım. 2019'da eşimle birlikte Türkiye şampiyonu olduk. 24 Nisan'da gerçekleşecek olan müsabakamız için heyecanlıyız ve umutluyuz. İnşallah güzel başarılar elde edeceğiz" dedi.
Bedensel engelli Ebru Akköz (35) ise ilk defa yarışmaya katılacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Pandemi girdiğinden beri antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Zaman kısaldı artık. Zaman kısaldıkça daha da heyecanımız artıyor. Özellikle benim ilk yarışmam olduğu için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü pes etmiyoruz, pes etmeyeceğiz de" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sporcuların salona gidişleri
Salonda hazırlık yaparken görüntüleri
Sporcuların antrenmanından görüntü
RÖP 1: Şima Elif Umdu
RÖP 2: Abdulkadir Ünal
RÖP 3: Nezihe Ünal
RÖP 4: Ebru AkközHABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-04-22 14:34:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Aşı ikna timi' endişesini giderdi, ilk doz aşıyı oldu
YEREL HABERLER 'Aşı ikna timi' endişesini giderdi, ilk doz aşıyı ...
Manavgat ve Serikli çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı
YEREL HABERLER Manavgat ve Serikli çocuklar 23 Nisan coşkusunu ...
Manavgat’ta kurak topraklar suyla buluşacak
YEREL HABERLER Manavgat’ta kurak topraklar suyla buluşacak
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı Demir bariyerlerle çevrilen pazarların giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu ...
Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Kadın futbolu yükselen bir değer
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü ...
Kepez’den çocuklara kreş hediyesi
YEREL HABERLER Kepez’den çocuklara kreş hediyesi
Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları Alanya’ da yapılacak
YEREL HABERLER Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme ...
Alanya’da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Alanya’da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
Pazar tezgahlarında kilogramı 5 TL'den satılıyor, sipariş yetişmiyor C vitamini deposu Yeni Dünya’nın hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Pazar tezgahlarında kilogramı 5 TL'den satılıyor, ...
ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti
YEREL HABERLER ALKÜ rektörü koltuğunu çocuk rektöre devretti
Hasadı süren Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8 , tezgahta 13-15 lira
YEREL HABERLER Hasadı süren Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8 , ...
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden hırsıza beddua
YEREL HABERLER Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliden ...
Hırvatistan Büyükelçisi Cvitanovi : "Turizmde rakip değil, birbirini tamamlayan destinasyonlarız"
YEREL HABERLER Hırvatistan Büyükelçisi Cvitanovi : "Turizmde rakip ...
Sağlıklı turizm için önemli adım
YEREL HABERLER Sağlıklı turizm için önemli adım
Miran: “Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı var”
YEREL HABERLER Miran: “Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı var”
Yörüklerin yayla yolculuğunda yüzyıllardır devam eden iftar geleneği Buzdolabının olmadığı yaylada kara tencerelerde pişirilen kurutulmuş gıdalarla iftar yapıyorlar Yörüklerin iftar sofralarını dibekte dövülen buğdaydan yapılan keşkek, tereyağı, un ve tuzdan yapılan un aşı, kuru meyvelerden hazırlanan hoşaf, kurutulmuş etten yapılan yemekler süslüyor Bir yandan koyun ve keçilerin sütlerini sağarlarken, bir yandan de obalarında iftar yemeklerini hazırlıyorlar.
YEREL HABERLER Yörüklerin yayla yolculuğunda yüzyıllardır devam eden ...
Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada
YEREL HABERLER Kadınlar Ligi'nde gol kraliçeliğinde Zelal ilk sırada
Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin TL para ...
Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
YEREL HABERLER Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
Döşemealtı’nda fırınlara denetim
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda fırınlara denetim
Antalya’da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen vatandaşları böyle ikna ediyor Aşı timleri günde 3 bin vatandaşa ulaşabiliyor
YEREL HABERLER Antalya’da sağlık çalışanları aşı olmak istemeyen ...
(ÖZEL) Pandemi ertelese de hedeflerinden vazgeçmedi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pandemi ertelese de hedeflerinden vazgeçmedi